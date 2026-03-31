Successos

Detinguts dos atracadors a Tarragona per robar a punta de pistola en una joieria a Vila-real

Es van endur joies d’or, plata i diamants amb un valor de més de 67.000 euros, a més de 4.500 euros en efectiu

Imatge d'un dels detinguts per la Policia. / Policía

Germán González

Barcelona

La Policia Nacional ha detingut a Tarragona dos sospitosos d’atracar una joieria de Vila-real a punta de pistola. Els fets van passar el 26 de juliol passat, quan els dos lladres es van desplaçar des de Tarragona fins a Vila-real per cometre el delicte.

Tots dos lladres van irrompre a l’establiment amenaçant les dependentes i obligant-les a obrir la caixa forta, fent-se amb un botí de joies d’or, plata i diamants amb un valor de més de 67.000 euros i 4.500 euros en efectiu.

Els agents van aconseguir identificar el vehicle utilitzat gràcies a la participació ciutadana. A l’interior del vehicle s’hi van trobar multitud d’etiquetes de la joieria assaltada. A partir d’aquí es va estrènyer el cercle sobre els sospitosos, que mantenien un perfil baix per evitar ser descoberts.

A un d’ells se’l va arrestar el setembre passat a Tarragona, mentre que l’altre, que es trobava fugit a la localitat de Castelló, va ser detingut fa uns dies quan va tornar a la residència d’uns familiars.

Segons la Policia es tracta de dos atracadors històrics amb un alt grau de professionalitat i un ampli historial delictiu. Per això, estan acusats de robatori amb violència i romanen en presó provisional per ordre judicial.

Homologat el pla d'autoprotecció del monestir de Montserrat

ERC fa caure el pacte i obliga Ara Igualada a redefinir-se sense els republicans

Una cigonya solitària porta una setmana a la xemeneia de la fàbrica dels Panyos de Manresa

Berga tria comprar un piano de cua i instal·lar nous jocs al Lledó als pressupostos participatius de 2026

El Centre de Tecnologia Forestal posa la Intel·ligència Artificial al servei de la fauna

Riner diu adeu a l'exalcalde Antoni Casas

Acomiaden una dona que estava de baixa per diabetis després de ser gravada per un detectiu bevent còctel negre d'estiu en un restaurant

La plataforma Confluència per una Cerdanya Sostenible reclama un nou model de gestió de l'aeròdrom
Tracking Pixel Contents