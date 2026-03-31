Detinguts dos atracadors a Tarragona per robar a punta de pistola en una joieria a Vila-real
Es van endur joies d’or, plata i diamants amb un valor de més de 67.000 euros, a més de 4.500 euros en efectiu
Germán González
La Policia Nacional ha detingut a Tarragona dos sospitosos d’atracar una joieria de Vila-real a punta de pistola. Els fets van passar el 26 de juliol passat, quan els dos lladres es van desplaçar des de Tarragona fins a Vila-real per cometre el delicte.
Tots dos lladres van irrompre a l’establiment amenaçant les dependentes i obligant-les a obrir la caixa forta, fent-se amb un botí de joies d’or, plata i diamants amb un valor de més de 67.000 euros i 4.500 euros en efectiu.
Els agents van aconseguir identificar el vehicle utilitzat gràcies a la participació ciutadana. A l’interior del vehicle s’hi van trobar multitud d’etiquetes de la joieria assaltada. A partir d’aquí es va estrènyer el cercle sobre els sospitosos, que mantenien un perfil baix per evitar ser descoberts.
A un d’ells se’l va arrestar el setembre passat a Tarragona, mentre que l’altre, que es trobava fugit a la localitat de Castelló, va ser detingut fa uns dies quan va tornar a la residència d’uns familiars.
Segons la Policia es tracta de dos atracadors històrics amb un alt grau de professionalitat i un ampli historial delictiu. Per això, estan acusats de robatori amb violència i romanen en presó provisional per ordre judicial.
