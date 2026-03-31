Successos
Detinguts per robar maquinària valorada en 44.000 euros i un camió d’una empresa de Barcelona
Germán González
Per aconseguir les seves eines de treball, els lladres no solen anar a ferreteries ni grans magatzems. Com que es tracta de maquinària especialitzada, han de buscar aquest material en empreses concretes, tot i que, més enllà de comprar-la, també la poden sostreure, que per això són professionals del robatori.
És el que es van trobar els Mossos d'Esquadra de la Unitat d’Investigació de la comissaria de Sant Martí que van investigar el robatori de màquines de soldadura i esmoladores per valor de 44.000 euros, així com un camió d’una empresa del barri barceloní de la Verneda i la Pau. El passat 25 de març, els agents van detenir dos homes als municipis d’Olivella i Cubelles com a presumptes autors d’aquest robatori amb força a l’empresa.
En l’operació d’entrada i escorcoll dels seus habitatges també hi van participar efectius de l’Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) i de la Unitat de Seguretat Ciutadana (USC). Els Mossos buscaven tres sospitosos que havien entrat en aquesta empresa de maquinària i que s’haurien endut el material en un camió, que també va ser recuperat.
A més de les detencions, els agents van trobar un magatzem amb part de la mercaderia sostreta, mentre que en els escorcolls van descobrir onze telèfons mòbils, dos inhibidors, dues credencials falses del Cos Nacional de Policia, diners i altres objectes d’interès per a la investigació.
Els Mossos recorden que les eines sostretes es poden utilitzar en altres robatoris amb força especialitzats, com els que requereixen fer forats a la paret. Els sospitosos, de 45 i 47 anys, tenen 34 i 17 antecedents policials, respectivament. Van passar a disposició judicial el dia 27 de març.
