Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Joan PuigcercósIncendi a la PudaDavid Duke jr.Missió Artemis IITravessa al PirineuBeques 2026-2027 a Catalunya
instagramlinkedin

Successos

Detinguts per robar maquinària valorada en 44.000 euros i un camió d’una empresa de Barcelona

Imatge del material recuperat per Mossos. / Mossos

Germán González

Barcelona

Per aconseguir les seves eines de treball, els lladres no solen anar a ferreteries ni grans magatzems. Com que es tracta de maquinària especialitzada, han de buscar aquest material en empreses concretes, tot i que, més enllà de comprar-la, també la poden sostreure, que per això són professionals del robatori.

És el que es van trobar els Mossos d'Esquadra de la Unitat d’Investigació de la comissaria de Sant Martí que van investigar el robatori de màquines de soldadura i esmoladores per valor de 44.000 euros, així com un camió d’una empresa del barri barceloní de la Verneda i la Pau. El passat 25 de març, els agents van detenir dos homes als municipis d’Olivella i Cubelles com a presumptes autors d’aquest robatori amb força a l’empresa.

En l’operació d’entrada i escorcoll dels seus habitatges també hi van participar efectius de l’Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) i de la Unitat de Seguretat Ciutadana (USC). Els Mossos buscaven tres sospitosos que havien entrat en aquesta empresa de maquinària i que s’haurien endut el material en un camió, que també va ser recuperat.

A més de les detencions, els agents van trobar un magatzem amb part de la mercaderia sostreta, mentre que en els escorcolls van descobrir onze telèfons mòbils, dos inhibidors, dues credencials falses del Cos Nacional de Policia, diners i altres objectes d’interès per a la investigació.

Notícies relacionades

Els Mossos recorden que les eines sostretes es poden utilitzar en altres robatoris amb força especialitzats, com els que requereixen fer forats a la paret. Els sospitosos, de 45 i 47 anys, tenen 34 i 17 antecedents policials, respectivament. Van passar a disposició judicial el dia 27 de març.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Acomiaden una dona que estava de baixa per diabetis després de ser gravada per un detectiu bevent còctel negre d'estiu en un restaurant
  2. Rescatada en estat molt greu una escaladora després de patir un accident al Grau Miquelet de Coll de Nargó
  3. La Guàrdia Municipal de Sant Salvador de Guardiola recupera una moto robada fa més de 10 anys
  4. La cascada més espectacular de Catalunya és ara al seu millor moment i és a tocar de la Catalunya central
  5. Han de rescatar al Bruc dues persones que feien ràpel i van quedar penjades a 100 metres d'alçada
  6. Manresa renunciarà a reformar el Nou Congost i apostarà per un altre pavelló
  7. Una nova rajola eròtica amb vagines i penis apareix a Manresa, al pont del canal de la Mina
  8. Manresa no renova la cessió d’espai a l’Ítaca Market, que es trasllada a Sant Fruitós

L'espai de repòs amb nous arbres del carrer de Sant Fruitós de Manresa queda obert

Sant Fruitós convida a guarnir façanes amb una nova edició de l'Embalcona't

La Catalunya Central és la regió on els agents rurals han fet menys actuacions al llarg de 2025

L'Esplai Safa passejarà la tradició de les caramelles per Manresa

Detinguts dos 'teloners' per marcar camions per robar a l’AP-7 a Tarragona

Itàlia nega als EUA l’ús de la base militar de Sigonella per als seus vols cap a l’Iran

Lianet Castillo, campiona de la Copa d’Espanya de Bloc a Càceres: “Quan vaig fer el segon top vaig pensar: aquest és el meu dia”

PP i Vox aconsegueixen que el Congrés i el Senat analitzin la regularització de migrants del Govern per "risc a la seguretat nacional"

Tracking Pixel Contents