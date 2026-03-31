Detinguts dos 'teloners' per marcar camions per robar a l’AP-7 a Tarragona

Els sospitosos van fugir a gran velocitat en ser sorpresos a l’àrea de servei del Mèdol

Imatge de la detenció dels Mossos en l'AP-7.

Imatge de la detenció dels Mossos en l'AP-7. / Mossos

Germán González

Barcelona

Dins del patrullatge que els Mossos d'Esquadra fan amb el dispositiu Kanpai Pista per acabar amb els multireincidents que operen a les vies ràpides catalanes, aquest dilluns a la nit van detenir dos homes, de 26 i 30 anys, per presumptament robar en un camió amb el mètode dels teloners. Els detinguts estan acusats de robatori, furt d’ús de vehicle, atemptat contra els agents de l’autoritat i resistència. A més, l’home de 30 anys i conductor del vehicle va ser detingut per circular de manera temerària quan intentava escapar.

Una patrulla policial va rebre informació sobre un vehicle d’alta gamma rondant la zona d’estacionament de camions a l’àrea de servei del Mèdol, a Tarragona. Els ocupants del cotxe s’havien acostat a diversos camions i havien fet talls a la lona per comprovar la càrrega.

Mentre els agents feien comprovacions amb els camions estacionats i comunicaven el fet a la resta de patrulles, va aparèixer el vehicle sospitós. El conductor, en veure els Mossos, va fugir a gran velocitat per l’AP-7 en sentit sud.

Ràpidament, els Mossos van sortir darrere del vehicle i van comunicar a la resta de dotacions les dades del vehicle i la direcció per coordinar un dispositiu policial que permetés interceptar-lo. El cotxe dels sospitosos va circular a gran velocitat, va fer maniobres que posaven en risc la resta d’usuaris, com ziga-zagues i canvis de direcció, i fins i tot va provocar fregaments amb altres vehicles i un encastament amb un camió.

Gràcies a la coordinació policial, els Mossos van poder aturar el vehicle a l’altura del Vendrell. De l’interior en van sortir quatre homes vestits de fosc que van fugir corrents en diverses direccions. Els agents van interceptar i detenir el conductor i un segon home, que van intentar agredir els policies. Tot i el dispositiu de recerca, no van localitzar els altres dos homes implicats.

El vehicle utilitzat pels detinguts constava com a sostret des de diumenge a Lloret de Mar. En l’escorcoll del cotxe s’hi van localitzar utensilis per cometre robatoris amb el mètode dels 'teloners'. Els dos detinguts, que acumulen una trentena d’antecedents, passaran en les pròximes hores a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia del Vendrell.

L'espai de repòs amb nous arbres del carrer de Sant Fruitós de Manresa queda obert

L'espai de repòs amb nous arbres del carrer de Sant Fruitós de Manresa queda obert

Sant Fruitós convida a guarnir façanes amb una nova edició de l'Embalcona't

Sant Fruitós convida a guarnir façanes amb una nova edició de l'Embalcona't

La Catalunya Central és la regió on els agents rurals han fet menys actuacions al llarg de 2025

La Catalunya Central és la regió on els agents rurals han fet menys actuacions al llarg de 2025

L'Esplai Safa passejarà la tradició de les caramelles per Manresa

L'Esplai Safa passejarà la tradició de les caramelles per Manresa

Detinguts dos 'teloners' per marcar camions per robar a l’AP-7 a Tarragona

Detinguts dos 'teloners' per marcar camions per robar a l’AP-7 a Tarragona

Itàlia nega als EUA l’ús de la base militar de Sigonella per als seus vols cap a l’Iran

Itàlia nega als EUA l’ús de la base militar de Sigonella per als seus vols cap a l’Iran

Lianet Castillo, campiona de la Copa d’Espanya de Bloc a Càceres: “Quan vaig fer el segon top vaig pensar: aquest és el meu dia”

Lianet Castillo, campiona de la Copa d’Espanya de Bloc a Càceres: “Quan vaig fer el segon top vaig pensar: aquest és el meu dia”

PP i Vox aconsegueixen que el Congrés i el Senat analitzin la regularització de migrants del Govern per "risc a la seguretat nacional"

PP i Vox aconsegueixen que el Congrés i el Senat analitzin la regularització de migrants del Govern per "risc a la seguretat nacional"
