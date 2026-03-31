Cremen dues xemeneies a Organyà i Alp

Els Bombers van actuar ràpidament per apagar les flames que no van causar danys personals ni materials rellevants

Un camió dels Bombers, en una imatge d'arxiu / Bombers de la Generalitat

Jordi Torres Cusidó

Manresa

Aquest dilluns a la nit han cremat dues xemeneies a les comarques de la Cerdanya i l'Alt Urgell. El primer foc va tenir lloc a les 20.23 hores, a Organyà, al carrer de les Lloredes, el qual no va tenir cap afectació a la resta del domicili ni va deixar ferits. El cos de Bombers de la Generalitat hi va enviar dues dotacions, i quan anava a sortir la tercera, ja havien extingit les flames.

El segon va ser a les 21.59 hores, a Alp. Els fets van succeir a un domicili del carrer de Sant Pere i només va arribar a cremar un armari amb roba que hi havia a prop de la xemeneia, però sense deixar ferits ni més afectacions al domicili. Els bombers hi van enviar dues dotacions que, en apagar el foc, van fer sanejament i es van retirar.

