Escassetat per Pasqua
Preocupació a Nestlé per les 12 tones de xocolates KitKat robades: "Ens estem coordinant amb la policia"
El camió està desaparegut des de dissabte: va sortir d’Itàlia i es dirigia a Polònia
El Periódico
El gegant alimentari suís Nestlé va confirmar aquest diumenge el robatori d’un enorme carregament de barretes de xocolata KitKat. Un camió que transportava "413.793 unitats de la seva nova gamma" va desaparèixer mentre viatjava entre centres de producció i distribució, amb un pes de 12 tones.
L’empresa va advertir que això podria provocar escassetat a les botigues just abans de Setmana Santa, una festivitat en què la xocolata és la gran protagonista a molts països d’Europa, i va lamentar que els consumidors "podrien tenir dificultats per trobar les seves xocolates preferides abans de Pasqua". L’empresa ja va tirar d’humor aquest diumenge en afirmar que, tot i que "sempre animem la gent a fer una pausa amb KitKat", en aquest cas "s’han pres el missatge massa literalment i s’han 'agafat un descans' amb més de 12 tones de la nostra xocolata".
Sense rastre del camió
El camió robat havia sortit del centre d’Itàlia i es dirigia a Polònia, amb la missió de distribuir les barretes als països al llarg del trajecte. KitKat no va especificar on va desaparèixer exactament la mercaderia, però ha confirmat aquest dimarts que el vehicle i el seu contingut continuen sense aparèixer.
Fins ara se sabia que "les investigacions continuen en estreta col·laboració amb les autoritats locals i els socis de la cadena de subministrament", però aquest dimarts han explicat a la xarxa social 'X' que "ens estem coordinant amb la policia i els nostres col·laboradors per localitzar aquests KitKats desapareguts".
KitKat va advertir que les barretes de xocolata robades "podrien entrar en canals de venda no oficials als mercats europeus". I va assenyalar que és possible rastrejar els productes robats escanejant els codis de lot únics que es troben a cada barreta. "Si es troba una coincidència, el sistema proporcionarà instruccions clares sobre com alertar KitKat, que després compartirà les proves de manera adequada", va indicar.