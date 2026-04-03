Detingut un menor per apallissar a un dels agressors d'un jove amb discapacitat
El noi se l'investiga per un delicte de lesions i passa a disposició de Fiscalia de Menors
ACN
L'Arboç
Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimecres un menor per agredir a un dels agressors que va apallissar a un jove amb discapacitat a l'Arboç (Baix Penedès) fa més d'una setmana. Segons fonts policials, el detingut se l'investiga per un delicte de lesions i ja ha passat a disposició de Fiscalia de Menors.
L'arrestat va participar en una nova agressió grupal a un menor aquest dimarts a la nit al carrer de l'Estació del ferrocarril. Pel que fa a la pallissa al noi amb discapacitat, de 19 anys, es va saldar amb tres persones detingudes, dos menors d'edat i un major, els quals se'ls va atribuir el delicte de robatori amb violència i/o intimidació i tracte degradant o vexatori.
