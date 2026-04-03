Nepal
Falsos rescats milionaris a l’Everest: així funcionava la xarxa nepalesa que intoxicava alpinistes
Alguns guies intoxicaven els alpinistes amb bicarbonat sòdic i llevat en pols per simular mal d’altura i forçar evacuacions innecessàries
Identificats diversos espanyols entre les víctimes d’una xarxa nepalesa de falsos rescats milionaris
Jordi Grífol
La muntanya Everest, el cim més alt del món amb els seus 8.848 metres d’altitud, fa anys que es va abonar al turisme de masses, com bé va mostrar el fotògraf Nirmal Purja el 2019 amb una imatge d’una llarga cua d’alpinistes esperant per coronar el sostre del món. Fins a 722 visitants van arribar al cim de l’Everest el 2025. Un lucratiu negoci per al Nepal, on la policia acaba de destapar una xarxa de falsos rescats que hauria estafat prop de 20 milions de dòlars a diverses companyies d’assegurances internacionals.
Diversos ciutadans espanyols es troben entre les víctimes de la trama, que operava falsificant documents mèdics i factures d’evacuació en nom de turistes estrangers, com G.A.L., per qui un hospital va reclamar 1.945 dòlars i un servei d’helicòpters 6.200 dòlars més el novembre del 2025. Entre el 2022 i el 2025, els investigadors van identificar 4.782 pacients estrangers tractats als hospitals implicats. D’aquests, 171 casos van ser confirmats com a falsos rescats, tal com informa el diari local The Kathmandu Post. De moment, hi ha 32 processats i deu arrestos per crim organitzat.
Com funcionava la trama
La falta d’oxigen a partir dels 2.500 metres, especialment si no s’està preparat per a això, sol provocar mal d’altura; malestar general que es pot traduir en maldecaps, nàusees, fatiga i marejos. Més si és possible després de llargues i exigents rutes com la que arriba al camp base de l’Everest, a 5.364 metres, després d’una setmana o dues d’excursió. Per alleujar el mal d’altura és important descendir gradualment a una menor altitud, descansar i hidratar-se.
D’acord amb la investigació de la policia, la xarxa nepalesa utilitzava dos mètodes principals per realitzar els falsos rescats. El primer, més senzill, consistia a persuadir els fatigats alpinistes que no volien continuar que, si fingien que estaven malalts, els vindria a rescatar un helicòpter.
Intoxicacions amb bicarbonat
El segon mètode, més elaborat, incloïa fins i tot intoxicacions. Alguns guies terroritzaven els alpinistes just quan començaven a experimentar símptomes de mal d’altura, convencent-los que corrien risc de morir i que havien de ser evacuats immediatament. Els investigadors fins i tot han descobert que provocaven o simulaven aquests símptomes per forçar les evacuacions, subministrant-los bicarbonat sòdic, administrant-los llevat en pols al menjar sense que ho sabessin o fent-los ingerir dosis excessives d’aigua per induir malestar físic immediat.
Una vegada sol·licitat el rescat, començava una complexa trama amb molts implicats. Una vegada iniciada l’evacuació, la manipulació financera permetia que un sol helicòpter amb diversos passatgers fos facturat individualment a cada companyia d’assegurances a preu de xàrter complet, multiplicant els ingressos d’una operació de 4.000 dòlars fins als 12.000 dòlars
El frau mèdic incloïa el pagament de comissions del 25% a les agències per part dels hospitals, on s’emetien informes amb firmes digitals de metges que mai van tractar els pacients.
En diversos casos documentats, turistes registrats «en estat crític» van ser vistos socialitzant a les cafeteries dels centres mèdics mentre es tramitaven els seus cobraments. Entre el 2022 i el 2025, les autoritats van identificar 4.782 pacients estrangers als centres implicats i van confirmar almenys 171 rescats falsos.
El ‘Kathmandu Post’ explica el cas d’un auxiliar administratiu de l’Hospital Shreedhi que va admetre haver facilitat el seu propi informe de rajos X per utilitzar-lo com a cas de tractament d’excursionistes estrangers a fi de reclamar a l’assegurança.
Només l’Hospital Era International de Katmandú va rebre dipòsits de més de 15,8 milions de dòlars vinculats a aquestes activitats, cosa que segons la Junta de Turisme del Nepal planteja una amenaça sistèmica per a un sector que depèn de la confiança internacional.
- La mina de Baga d'un mineral que bloqueja la radiació nuclear tindrà usos pedagògics
- Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”
- Els banys termals en un amfiteatre romà que enamoren: estan a tocar de Puigcerdà
- Retiren i fan malbé algunes de les misterioses rajoles eròtiques del Bages
- C-55: una ampliació per capítols abocada a l’estrenyiment
- La novel·la de la qual tothom parla (i que no podràs agafar de la biblioteca)
- La Cerdanya en mode Setmana Santa: una població que passa de 19.000 a 125.000 persones
- L'artistòcrata i tenista que va deixar-ho tot per fer-se monjo en un santuari del Solsonès