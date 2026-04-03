Un home de 78 anys pateix cremades a pràcticament la meitat del cos en un incendi a Sant Feliu de Guíxols

La víctima, amb problemes de mobilitat, ha activat l’avís de teleassistència a l’incendiar-se la butaca de casa seva.

Arxiu – Vehicle de Bombers de la Generalitat.

Un home de 78 anys ha patit cremades greus a l’incendiar-se la butaca de casa seva al carrer Trafalgar de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. Té cremades a pràcticament la meitat del cos i ha sigut traslladat a l’Hospital Vall d’Hebron en helicòpter.

Els Bombers de la Generalitat van rebre l’avís a les 07.30 hores i van desplaçar fins al lloc tres dotacions. Ràpidament, es va poder extingir l’incendi, que només va afectar una butaca. L’home, amb problemes de mobilitat, havia alertat prèviament, a les 6.55 hores, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) a través de l’avís de teleassistència. El SEM va enviar un helicòpter medicalitzat i dues ambulàncies.

