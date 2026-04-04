Un escalador ferit crític després de caure 20 metres al Parc Natural dels Ports
Els bombers van fer 15 rescats a la muntanya durant el Divendres Sant
Mor un menor de 16 anys que els bombers havien rescatat de l’aigua a Benicàssim (Castelló)
Germán González
Nova actuació dels Bombers de la Generalitat al medi natural aquesta Setmana Santa. Un escalador que pujava una paret a la zona del Parc Natural dels Ports ha caigut aquest dissabte al migdia des d’una altura de 20 metres. Ha quedat ferit crític en una zona de molt difícil accés, entre Estrets d’Arnes i el Toll Blau, i va haver de ser evacuat en llitera. Els bombers el van immobilitzar a la llitera i el van portar a una zona de camp pròxima. Allà una ambulància va traslladar el ferit fins a l’hospital Joan XXIII de Tarragona.
També aquest dissabte al migdia els bombers han rescatat un ciclista que havia caigut per un marge a la zona del Bac de l’Orri, en una pista de difícil accés, al costat de la cova. Diverses dotacions s’han activat per traslladar el ferit fins a Olot i d’allà en ambulància a un centre sanitari.
Més rescats per Setmana Santa
El bon temps ha fet que molta gent surti a disfrutar de la muntanya aquesta Setmana Santa, cosa que també ha incrementat els serveis de rescat. Aquest Divendres Sant van fer-ne 15 de tot tipus, des de diverses dones que es van torçar el turmell en boscos de Viladecans, Montblanc, la Pobla de Segur o Sant Martí Sarroca homes indisposats a la Bisbal del Penedès, Àger, Sant Quirze Safaja o Horta de Sant Joan mentre feien senderisme.
També van atendre un excursionista que es va dislocar l’espatlla als Escalons de Castellets, en la part que puja al Montseny per les Agudes; una altra dona amb una lesió al genoll a Castellar del Vallès, i diversos senderistes que s’havien perdut a la ruta al Pas dels Gosolans o a Setcases
Els bombers recorden que durant tot aquest hivern, l’abundància de neu ha atret més persones a la muntanya i, en conseqüència, l’activitat de rescats del Grup d’Actuacions Especials (GRAE) dels Bombers de la Generalitat ha augmentat. A més, afegeixen que aquesta situació ha seguit durant els dies de bon temps de Setmana Santa. Els bombers recorden que la simultaneïtat de serveis de salvament al medi natural incrementa la complexitat operativa dels equips de rescat a l’hora de donar resposta.
Per això, la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (DGPEIS), fa «una crida a la població per disfrutar del medi natural amb seguretat i civisme durant les vacances de Setmana Santa, quan l’increment dels rescats és especialment notable». Remarquen que «a la muntanya, la previsió és clau. Accions que poden semblar tan senzilles com consultar la previsió meteorològica i el Butlletí de Perill d’Allaus, si es preveu fer activitats en zones innivades, o planificar l’activitat que volem realitzar (tenint en compte els horaris previstos, el recorregut que volem fer, així com també la nostra condició física i tècnica i la del grup), prenen una importància especial i poden ajudar a disminuir el risc d’accidents».
«Cal seguir sempre cinc premisses bàsiques: pensa, planifica, forma’t, equipa’t i minimitza riscos En cas de tenir un accident, una trucada ràpida al telèfon d’emergències 112 ens ajudarà a disminuir-ne les conseqüències», recorden.
- La mina de Baga d'un mineral que bloqueja la radiació nuclear tindrà usos pedagògics
- Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”
- Els banys termals en un amfiteatre romà que enamoren: estan a tocar de Puigcerdà
- Retiren i fan malbé algunes de les misterioses rajoles eròtiques del Bages
- C-55: una ampliació per capítols abocada a l’estrenyiment
- La novel·la de la qual tothom parla (i que no podràs agafar de la biblioteca)
- La Cerdanya en mode Setmana Santa: una població que passa de 19.000 a 125.000 persones
- L'artistòcrata i tenista que va deixar-ho tot per fer-se monjo en un santuari del Solsonès