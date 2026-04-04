Un xoc múltiple entre un camió i dos turismes genera llargues retencions a l’AP-7
La via s’ha tallat durant prop d’una hora en sentit Barcelona i Trànsit recomana vies alternatives com la C-32 i la C-60
DIRECTE | Trànsit per Setmana Santa 2026
ACN
Més de 15 quilòmetres de retencions aquest dissabte al matí a l’AP-7 per un accident entre un camió i dos turismes a Llinars del Vallès (Vallès Oriental). El sinistre s’ha produït poc després de les 10.00 hores al quilòmetre 122 de l’AP-7, al costat de l’àrea de descans de Llinars, i ha tallat la via durant prop d’una hora en sentit Barcelona. A les 11.15 hores, hi havia uns 7,5 quilòmetres de congestió entre Santa Maria de Palautordera i Llinars del Vallès en direcció Barcelona (amb un carril tallat) i uns 8,5 quilòmetres de parades entre Granollers i Llinars del Vallès en sentit Girona, segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT), que recomana l’autopista del Maresme (C-32) i la C-60 com a vies alternatives.
Paral·lelament, també es registren retencions i aturades d’uns 4 quilòmetres a l’AP-7 entre Castellbisbal i Castellví de Rosanes, en direcció a Tarragona; així com circulació lenta d’uns 2 quilòmetres a la C-32 i a la N-II entre Tordera i Palafolls.
