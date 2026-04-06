Esfondrament
Set ferits per l’esfondrament del sostre del menjador d’un hotel de Benidorm
Cinc persones han estat traslladades a centres hospitalaris per contusions
Sara Rodríguez
Set persones han resultat ferides aquest diumenge al migdia després de l’esfondrament de part del sostre d’un hotel a Benidorm, segons ha informat el Centre d’Informació i Coordinació d’Urgències (CICU). El despreniment s’ha produït al menjador de l’hotel Poseidón Palace, segons fonts properes al cas.
El CICU ha rebut l’avís cap a les 14.20 hores i ha mobilitzat fins a tres ambulàncies, entre les quals una SVB i un SAMU. A més, també s’ha sol·licitat el suport de personal de Creu Roja per atendre els ferits.
Els serveis sanitaris han atès cinc homes i dues dones per contusions. Una menor de 8 anys i un home de 78 han estat donats d’alta in situ, però els altres cinc ferits, d’entre 33 i 80 anys, han estat traslladats a centres hospitalaris després d’una primera assistència al lloc de l’accident. Així, un dels ferits es troba en observació a l’Hospital de la Marina Baixa.
L’accident s’ha produït a la zona del menjador, que en aquell moment estava ocupada per unes 60 persones que es trobaven gaudint del torn d’àpats, segons ha explicat al diari Información Pere Joan Devesa, director general d’'Hoteles Poseidon'.
De sobte, els clients s’han vist sorpresos per la caiguda de part del sostre, que ha arrossegat fins i tot alguns dels conductes del sistema de climatització, i també han caigut restes d’escaiola sobre taules, cadires i el terra.
De moment, es desconeixen les causes per les quals s’ha produït el succés. Per això, segons l’Ajuntament, un arquitecte municipal s’ha desplaçat fins al lloc dels fets per establir les possibles causes i l’abast del despreniment de part del sostre de pladur.
