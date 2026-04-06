Alerten d'una estafa vinculada a la declaració de la renda
Els estafadors suplanten l’Agència Tributària amb correus fraudulents en català
L’Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha alertat d’una nova estafa que suplanta l’Agència Tributària. Segons han informat a través de les seves xarxes socials, s’estan enviant correus electrònics fraudulents que fan referència a la declaració de la renda i reclamen suposats pagaments urgents. L’organisme ha remarcat que l’Agència Tributària no està enviant aquest tipus de comunicacions per correu electrònic.
Els missatges, redactats en català per semblar més creïbles, inclouen un número d’expedient fals i un enllaç que dirigeix a una suposada seu electrònica, que en realitat és una pàgina fraudulenta. L’objectiu és que l’usuari introdueixi dades personals o bancàries.
Davant d’aquesta situació, l’Agència de Ciberseguretat recomana no clicar cap enllaç sospitós ni facilitar informació personal.
