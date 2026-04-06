Onada de festes 'chemsex' a la Catalunya central per Setmana Santa
Les trobades per tenir relacions i consumir drogues en grup durant dies s'han convocat al Bages i l'Anoia
La Catalunya central ha acollit diverses festes chemsex, trobades en què els assistents consumeixen drogues i tenen relacions en grup, durant les vacances de Setmana Santa. Com a mínim, s'hi ha organitzat tres reunions d'aquest tipus en pocs dies, segons han confirmat alguns dels participants.
En concret, dues d'elles s'han desenvolupat al Bages i una altra, a l'Anoia, en espais aïllats i particulars. Com és freqüent en aquests casos, les celebracions, també conegudes com Party and Play (PnP), Intensive Sex Party o 4/20, s'han allargat més de 48 hores. La majoria dels convidats procedien de Barcelona i la seva àrea metropolitana.
Tot indica que els visitants hi van viatjar amb bona part de les substàncies estupefaents distribuïdes a sobre. Malgrat que no són tan habituals com a les grans ciutats, fa mesos que les festes chemsex van arribar a les comarques interiors del país. En l'argot, aquesta pràctica s'anomena "vici" o "guarrichill", i al material tòxic que s'usa, "xuxes".
Les autoritats, que han alertat dels greus perills que comporten, reconeixen que l'entorn privat en què es porten a terme i els sistemes de comunicació directa per a les convocatòries en dificulta la prevenció. No hi ha constància que en cap d'aquestes festes a la regió s'hagi produït incidents, de salut o de seguretat.
