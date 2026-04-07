En llibertat amb càrrecs després d’agredir sexualment una nena de 6 anys a Castelló

El detingut, de 52 anys, estava a càrrec de la menor i era amic dels seus pares

Cotxe de la Policia Nacional.

Cotxe de la Policia Nacional. / EUROPA PRESS - Arxiu

Neus Bravo

Castellón

Un home de nacionalitat espanyola i de 52 anys ha estat detingut a Castelló per haver, presumptament, agredit sexualment una menor d’edat. La víctima d’aquests fets té tan sols sis anys i és la filla d’uns amics de l’arrestat, Roberto T.R.

Com sol passar en aquests casos, els suposats actes sexuals van tenir lloc en un domicili. Segons ha pogut saber El Periódico Mediterráneo, els progenitors de la petita van haver d’abandonar casa seva per una urgència i van deixar la nena a càrrec del detingut, amb qui tenien confiança. En tornar, van trobar l’adult apujant-se els pantalons i la nena despullada, tot i que aquest els va dir que simplement volia posar-li un pijama a la menor.

Dies després, la menor va confessar als seus pares que Roberto T.E. l'havia sotmès a diverses pràctiques sexuals quan s’havia quedat a la seva cura i a la del seu germà, d’uns quatre anys. Després de la confessió de la víctima, els pares no van dubtar a denunciar els greus fets.

Agents de la Policia Nacional de Castelló van detenir a principis d’aquest mes d’abril Roberto T.E. i el van posar a disposició del Jutjat d’Instrucció número 4, en funcions de guàrdia. L’autoritat judicial ha decretat la posada en llibertat amb càrrecs de l’arrestat.

Althaia tracta el paper de la dieta i de la veu en la millora de la qualitat de vida de les persones amb Parkinson

Milloren la carretera de Viver de Navàs al seu pas pel nucli urbà

Almenys un mort en un atemptat amb fusells d’assalt davant del consolat israelià d’Istanbul

Cas de la brutal pallissa a un menor a Sant Joan: què en sabem fins ara?

El fill d'Ábalos diu que no "custodia" diners del seu pare i desmenteix haver parlat "en clau" amb Koldo García

El permís laboral de 5 dies que tenen tots els treballadors el 2026 i que molts no estan fent servir

La gestió del personal, principal repte de les empreses de Solsona i Cardona

La família Òrrit Pires: «Un desaparegut té drets i les seves famílies també»
