Investigació
En llibertat amb càrrecs després d’agredir sexualment una nena de 6 anys a Castelló
El detingut, de 52 anys, estava a càrrec de la menor i era amic dels seus pares
Neus Bravo
Un home de nacionalitat espanyola i de 52 anys ha estat detingut a Castelló per haver, presumptament, agredit sexualment una menor d’edat. La víctima d’aquests fets té tan sols sis anys i és la filla d’uns amics de l’arrestat, Roberto T.R.
Com sol passar en aquests casos, els suposats actes sexuals van tenir lloc en un domicili. Segons ha pogut saber El Periódico Mediterráneo, els progenitors de la petita van haver d’abandonar casa seva per una urgència i van deixar la nena a càrrec del detingut, amb qui tenien confiança. En tornar, van trobar l’adult apujant-se els pantalons i la nena despullada, tot i que aquest els va dir que simplement volia posar-li un pijama a la menor.
Dies després, la menor va confessar als seus pares que Roberto T.E. l'havia sotmès a diverses pràctiques sexuals quan s’havia quedat a la seva cura i a la del seu germà, d’uns quatre anys. Després de la confessió de la víctima, els pares no van dubtar a denunciar els greus fets.
Agents de la Policia Nacional de Castelló van detenir a principis d’aquest mes d’abril Roberto T.E. i el van posar a disposició del Jutjat d’Instrucció número 4, en funcions de guàrdia. L’autoritat judicial ha decretat la posada en llibertat amb càrrecs de l’arrestat.
