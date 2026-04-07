Un conductor de 76 anys recorre més de 35 quilòmetres en sentit contrari per l’AP-7 i acaba detingut a Figueres

Els Mossos el van arrestar alertats per diversos testimonis que van avisar que se l'havien trobat de cara

Unes manilles dels Mossos d'Esquadra / MOSSOS D'ESQUADRA - Arxiu

Els Mossos d'Esquadra han detingut a Figueres un home de 76 anys per circular més de 35 quilòmetres en direcció contrària per l'autopista AP-7. Els fets van passar el dijous 12 de març pels volts de dos quarts d'un de la matinada, quan diversos testimonis van alertar els Mossos que hi havia un cotxe circulant pel tercer carril de l'autopista en direcció contrària. Agents de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) que estaven fent tasques de prevenció contra els anomenats teloners van rebre l'avís i van poder aturar el cotxe al quilòmetre 30 de l'AP-7 i el van retirar de la via. Els policies van detectar que l'home estava desorientat i, després que les proves d'alcohol i drogues donessin negatiu, van avisar els serveis sanitaris.

Un cop van haver comprovat que es trobava bé, els Mossos van detenir el conductor per un delicte per conducció temerària. Tot apunta que l'arrestat es va despistar un cop va arribar al peatge del Voló i va decidir girar cua i circular en sentit contrari.

Cardona reurbanitza la plaça del Mercat per millorar l'accessibilitat i revitalitzar el nucli antic

Berga posarà en marxa un servei d'acompanyament al dol

Convocada la quarta edició de la caminada popular en memòria de la Jordina i contra la violència masclista

Covisa Manresa juga aquest dimecres l'accés als vuitens de final

Trump escala les seves amenaces a l'Iran si no accepta un acord: "Aquesta nit morirà tota una civilització, per no tornar mai més"

Aparca sobre la vorera i acaba detingut per portar droga al cotxe

Polèmica a 'MasterChef': una concursant musulmana es nega a cuinar porc i acaba a la prova d'expulsió

El Kontrast expandeix el circ: de Cal Rosal cap a Gironella, el Guixaró i Prats

