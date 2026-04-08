Detenen un lladre que va llançar-se a un canal per fugir dels mossos quan el van sorprendre entrant en una casa
L'home va empentar els agents després que l'atrapessin forçant una persiana de l'habitatge
ACN
Els Mossos d'Esquadra han detingut un lladre que va llançar-se a un canal de Roses, a l'Alt Empordà, per fugir dels agents després que el sorprenguessin intentant entrar en una casa del municipi. La jugada, però, no li va sortir bé. L'home va haver de tornar nedant a la riba i els mateixos policies el van haver d'ajudar a sortir del canal. Els fets van tenir lloc aquest diumenge passat cap a les quatre de la matinada. Els mossos, que anaven de paisà, van atrapar el sospitós, de 34 anys i amb diversos antecedents, forçant la persiana posterior d'una casa de l'Avinguda de la Illeta. La policia el va detenir per robatori amb força i atemptat contra agent de l'autoritat, perquè abans de llançar-se a l'aigua el detingut va empentar la patrulla.
Segons informen els Mossos, els fets van tenir lloc aquest diumenge passat de matinada. Cap a les quatre de la nit, uns mossos de paisà que estaven fent patrullatge per Roses amb l'objectiu de prevenir robatoris en habitatges, van veure una furgoneta que els va semblar sospitosa aparcada a l'Avinguda de la Illeta.
Poca estona més tard, els agents van sentir uns cops molt forts que venien de la part posterior d'una casa. Quan la patrulla va anar a comprovar què passava, es van trobar un lladre que estava forçant una persiana de l'habitatge.
Quan es va veure descobert, l'individu va donar una empenta als dos policies i va intentar fugir saltant al canal d'aigua que passa per la zona. El lladre, però, va haver de tornar nedant a la riba i, de fet, els mateixos policies van haver d'ajudar-lo a sortir de l'aigua.
Després d'identificar-lo, els mossos de paisà el van detenir per un delicte de robatori amb força i un altre d'atemptat contra agent de l'autoritat. El lladre, que té 34 anys i acumula diversos antecedents, va passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres.
