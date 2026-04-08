Successos
Detingut per robar coure dues vegades a la mateixa empresa de Blanes
La sostracció d’aquest cable va suposar paralitzar l’activitat econòmica durant dies
Germán González
Agents dels Mossos d’Esquadra de la comissaria de Blanes van detenir el passat 6 d’abril un home de 35 anys com a presumpte autor de dos delictes de robatori amb força. Cap a dos quarts de tres de la tarda es va rebre l’avís que s’estava robant en una empresa de Blanes. La policia va comprovar que s’havia activat l’alarma d’un túnel que connecta amb gran part de la nau. Allà van trobar, a l’accés d’aquest, una planxa metàl·lica mal tancada, amb les barres de ferro i unes brides d’acer que impedien obrir la tapa forçades. Al costat hi havia cablejat pelat apilat i dos cadenats i un sistema de videovigilància trencats.
Els Mossos van localitzar un home amagat dins del túnel a la zona on hi havia els transformadors elèctrics. El sospitós duia guants de treball posats, una llanterna de mà, una de tipus frontal i un mesurador de corrent. Davant d’aquestes evidències el van detenir per un delicte de robatori amb força.
Es dona la circumstància que aquell mateix dia, cap a les vuit del matí, els Mossos ja havien rebut un avís de robatori a la mateixa empresa. Tanmateix, tot i que els policies van comprovar que s’havien sostret més de 500 metres de cable, no van localitzar els autors.
Es dona la circumstància que aquesta empresa anteriorment havia patit altres robatoris de cable en aquesta zona de transformadors, cosa que va suposar una aturada en la producció de quatre dies amb la consegüent afectació econòmica. Un d’aquests va ser el 22 de març i els investigadors van constatar que el sospitós detingut també hi estaria al darrere.
En aquest cas, quan es va activar l’alarma poc abans de les vuit del vespre, diversos treballadors van sorprendre un lladre dins del recinte i van intentar retenir-lo fins a l’arribada de la policia, però va escapar. Els agents, gràcies a les imatges de videovigilància, van atribuir aquest segon robatori amb força al mateix home. El detingut, amb antecedents, va passar l’endemà a disposició del Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de Blanes.
