Successos
Dos detinguts a Llinars del Vallès per portar 10 quilos d’haixix amagats en un compartiment secret d’un cotxe
La Policia Nacional ha trobat 100 tauletes d’aquesta droga a punt per a la seva venda
Germán González
La Policia Nacional va detenir una parella a l’àrea de servei de Llinars del Vallès per transportar en un compartiment secret del seu cotxe 100 tauletes d’haixix envasades al buit en paquets de 100 grams amb un pes de 10,62 quilograms. Els fets van passar el 29 de març passat quan els policies actuants van observar com un turisme amb matrícula francesa, ocupat per una parella, accedia a la zona de descans de l’àrea de servei, amb la intenció d’estacionar al costat del restaurant.
Malgrat això, la conductora, en adonar-se de la presència policial, va fer una maniobra evasiva, fent un "cop de volant", per intentar amagar-se entre els camions que hi havia aparcats. Quan els agents es van acostar al vehicle sospitós, la dona va intentar escapolir-se dels policies fent marxa enrere, tot i que li van bloquejar el pas amb els vehicles policials.
Els policies van fer baixar els dos ocupants del vehicle i, després de fer-los diferents preguntes sobre el motiu del seu comportament a l’estacionament de camions, els ocupants van donar versions contradictòries, mostrant-se visiblement nerviosos, cosa que va despertar encara més les sospites dels agents, per la qual cosa van procedir a fer la inspecció del vehicle.
Durant les indagacions, van observar que els embellidors de les portes laterals de l’automòbil estaven mal col·locats, gairebé solts, deixant al descobert una tapa metàl·lica sobre la carrosseria visiblement manipulada, en la qual faltaven diversos cargols per fixar-la a la xapa. En retirar-la van trobar un compartiment amb deu bosses de plàstic de tancament al buit que contenien a l’interior un total de 100 blocs d’haixix envasats al buit.
La troballa s’ha produït en el marc d’una altra investigació activa que estaven duent a terme agents de la Comissaria Local de Sant Adrià de Besòs juntament amb la Brigada Provincial de Policia Judicial de Barcelona. La substància intervinguda ha estat remesa a l’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses de Barcelona. Els dos detinguts van passar a disposició judicial per un presumpte delicte de tràfic de drogues.
