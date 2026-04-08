Dues persones moren el mateix dia al caure en instal·lacions de reg a la Noguera i el Pla d’Urgell
Una dona a la Ràpita que es va ofegar en una arqueta de reg i un home en una sèquia entre Castellnou i Golmés
ACN
Lleida
Dues persones van morir dimarts a darrera hora a la Noguera i el Pla d’Urgell al caure en instal·lacions de reg. Segons avancen ‘Segre’ i ‘Mañana’ i han confirmat els Mossos d’Esquadra, el primer dels accidents va ser a la Ràpita, quan una dona de 73 anys que va sortir a caminar amb una amiga es va asseure en una arqueta de reg i va caure. Per la instal·lació baixava aigua i va morir ofegada mentre la companya va sortir a buscar ajuda perquè no portava telèfon.
L’altre cas va passar entre Castellnou de Seana i Golmés, on un treballador agrícola de 56 anys va caure en una sèquia i també va morir ofegat. Els Mossos d’Esquadra han obert una investigació per aclarir els dos successos però tot apunta a fets accidentals.
