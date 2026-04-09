Un vessament de gasoil provoca la caiguda de diverses motos i deixa dos ferits en plena hora punta a Barcelona

L'accident s'ha produït a la Ronda del General Mitre de Barcelona, a l'altura del carrer Mandri

Trànsit en la Ronda del General Mitre. / ZOWY VOETEN / EPC

Regió7

Barcelona

Aquest dijous al matí, poc després de les 8.00 h, diverses motos han caigut a la Ronda del General Mitre de Barcelona, a l'altura del carrer Mandri, provocant un accident que ha deixat dos ferits i que ha afectat la circulació en plena hora punta.

Segons fonts municipals, unes sis motocicletes han relliscat i han caigut després d'un vessament de gasoil a la calçada, i dos motoristes han resultat amb ferides lleus.

La Guardia Urbana s'ha desplaçat fins al lloc i ha tallat parcialment la circulació de vehicles, fet que ha provocat retencions importants a la zona en plena hora punta dels desplaçaments laborals i escolars.

Els fotoperiodistes espanyols Brais Lorenzo, Luis Tato i Diego Ibarra Sánchez guanyen premis World Press Photo 2026

Així és el nou Cupra Raval, el primer 100% elèctric fet a Martorell

Nova fase del judici contra Ábalos: l'hora de les empresàries del xalet que va gaudir a Cadis i l'efectiu per a Ferraz

Els fotògrafs Brais Lorenzo, Luis Tato i Diego Ibarra Sánchez guanyen tres premis World Press Photo 2026 

Detenen a Igualada el presumpte lladre d'una perfumeria per una infracció de trànsit

La presentadora Toñi Moreno se sincera: "Vaig ser la primera homòfoba amb mi mateixa"

Adrià Geli, entrenador personal: «Aquestes són les cinc claus per perdre pes abans de l'estiu»

