Ronda del General Mitre
Un vessament de gasoil provoca la caiguda de diverses motos i deixa dos ferits en plena hora punta a Barcelona
L'accident s'ha produït a la Ronda del General Mitre de Barcelona, a l'altura del carrer Mandri
Regió7
Barcelona
Aquest dijous al matí, poc després de les 8.00 h, diverses motos han caigut a la Ronda del General Mitre de Barcelona, a l'altura del carrer Mandri, provocant un accident que ha deixat dos ferits i que ha afectat la circulació en plena hora punta.
Segons fonts municipals, unes sis motocicletes han relliscat i han caigut després d'un vessament de gasoil a la calçada, i dos motoristes han resultat amb ferides lleus.
La Guardia Urbana s'ha desplaçat fins al lloc i ha tallat parcialment la circulació de vehicles, fet que ha provocat retencions importants a la zona en plena hora punta dels desplaçaments laborals i escolars.
