Condemnada una exempleada per apropiar-se de 100.000 euros d'una empresa de formigons

L'acusada, que haurà de retornar la quantitat en un termini màxim de cinc anys, era treballadora de la mercantil i s'encarregava de gestionar els ingressos de la caixa forta

L'ex-treballadora durant el judici.

L'ex-treballadora durant el judici. / FdV

Marta Fontán

Vigo

Una antiga treballadora d'una empresa de formigons de Nigrán va acceptar aquest dimecres a l'Audiència de Vigo dos anys de presó per apropiar-se de 100.000 euros de la mercantil, quantitat que ara haurà de retornar, per a la qual cosa se li han concedit mensualitats de 500 euros en un termini màxim de cinc anys. L'acusada cobra una ajuda que ni tan sols arriba a cobrir aquesta quantia, però la seva parella sentimental es va comprometre davant del tribunal a lliurar a la dona els 500 euros mensuals per sufragar aquesta responsabilitat civil.

L'acusada, que ha estat sentenciada com a autora d'un delicte d'apropiació indeguda, treballava des de feia més de 30 anys per a l'empresa Hormigones Valle Miñor S.A. Era administrativa i s'encarregava de la gestió dels ingressos a la caixa forta, la clau de la qual tenia ella, «tot coneixent també la clau o combinació d'aquesta», segons refereix la Fiscalia en el seu escrit de qualificació provisional. «En diverses ocasions, al llarg de diversos anys, fins al dia 13 d'octubre de 2023, aprofitant que tenia l'accés descrit a la caixa de l'empresa esmentada, i guiada per un ànim d'enriquiment il·lícit, es va anar apoderant de diverses quantitats d'efectiu, que li havien estat lliurades per ser dipositades a la caixa forta, per un import total de 100.000 euros, que no va retornar», concreta.

La dona no ingressarà a la presó, ja que se li va suspendre l'execució de la pena privativa de llibertat, condicionada al fet que no torni a delinquir en un període de cinc anys i que aboni la responsabilitat civil.

Viure el Tour de França des de dins? L'organització busca voluntaris a la Cerdanya

Detingut a Martorell amb 12 quilos de marihuana per fer conducció negligent

El Solsonès i Althaia es proposen signar aquest estiu el traspàs del Centre de Salut

Nova Formació i Inserció d’Auxiliar de Vivers i Jardins a la Seu d'Urgell

Famílies del Bages, angoixades en veure material dels seus fills a les xarxes després de la pallissa a Sant Joan

La consellera Esther Niubó explica que ha superat un càncer de tim, una glàndula entre el cor i els pulmons

Niubó explica que ha estat operada d'un càncer en una glàndula situada entre els pulmons i el cor

La Universitat de Lleida instal·la llum blava en un lavabo per evitar que la gent entri a punxar-se droga
