El testimoni d'un home acusat d'intentar matar l'exdona amb una destral: "Vaig agafar el primer que tenia a casa i vaig colpejar-la al cap"
Fiscalia rebaixa la petició de presó fins als 11 anys i 3 mesos arran d'un acord amb la defensa i l'acusació particular
Roger Segura (ACN)
L'Audiència de Lleida ha jutjat aquest dijous un home acusat d'intentar matar l'exdona a cops de destral al Pont de Suert davant la filla de sis anys. Durant la vista el processat ha reconegut que el 17 de juny de 2023 va agredir la dona perquè patia depressió i "estava malament". "Vam discutir una mica, vaig agafar el primer que tenia a casa i vaig colpejar-la al cap. Tenia una destral a la terrassa perquè era la temporada de falles", ha declarat. Per la seva banda, la víctima ha explicat que va anar al domicili de l'home i que se'l va trobar al darrere d'una porta esperant-la amb la destral i que va agredir-la per sorpresa i sense dir res. La dona ha afegit que la filla va amagar l'arma i va ajudar-la a sortir per la porta del pàrquing.
Inicialment, la Fiscalia demanava 14 anys de presó per a l'home per un assassinat en grau de temptativa, però finalment ha rebaixat la petició fins als 11 anys, tres mesos i un dia de presó. La defensa i l'acusació particular s'han adherit a la petició del ministeri públic arran d'un acord.
Les parts també han demanat que l'home no pugui aproximar-se a menys de 500 metres de la dona i de la filla i que no pugui comunicar-se amb elles durant 13 anys, així com la imposició de 10 anys de llibertat vigilada i la privació de la pàtria potestat durant aquest període.
En concepte de responsabilitat civil, les acusacions han reclamat que l'home indemnitzi la víctima amb 135.274,75 euros per les lesions que va patir i, a més, que aboni 30.000 euros tant a la seva exdona com a la filla per danys morals. El judici ha quedat vist per a sentència.
