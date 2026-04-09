La Universitat de Lleida instal·la llum blava en un lavabo per evitar que la gent entri a punxar-se droga
La mesura ja es va aplicar fa anys en un lavabo de la Facultat de Medicina
EFE
La Universitat de Lleida (UdL) ha instal·lat llum blava al lavabo d'homes de la planta baixa de l'edifici del Rectorat per evitar que entrin persones alienes a la universitat a punxar-se droga, després d'haver detectat algun cas, segons ha avançat Segre i ha confirmat la UdL a EFE.
La llum blanca ha estat substituïda per fluorescents de color blau per evitar drogues injectades, perquè la llum blavosa impedeix que es vegin les venes, segons la Universitat de Lleida, que ha recorregut a una mesura que ja li va funcionar, fa anys, en un lavabo de la Facultat de Medicina.
La vicerectora de Campus Sostenibles, Mariona Farré, ha explicat que últimament s'havia detectat algun cas d'una persona externa a la Universitat de Lleida que consumia droga als banys de l'edifici del Rectorat, a la planta baixa.
"Com que coneixíem l'experiència d'anys enrere a la Facultat de Medicina, en què s'havia detectat un cas similar i la instal·lació de llum blava va funcionar, abans de Setmana Santa es va prendre la decisió d'instal·lar aquest tipus d'il·luminació com a eina dissuasòria immediata", ha assegurat la vicerectora.
"Hem posat la llum blava bàsicament per protegir la comunitat universitària i l'espai, es tracta d'un espai públic", ha remarcat.
