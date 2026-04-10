Guagua
Un mort i 27 ferits en l’accident d’un autobús turístic a La Gomera
El vehicle ha sortit de la via i ha acabat precipitant-se per un barranc, al municipi de San Sebastián
Pedro Fumero
Una persona ha mort i 27 més han resultat ferides de diversa gravetat, segons les primeres estimacions, després que un autobús s’hagi precipitat a la GM-2, a l’altura de la corba del Revolcadero, a San Sebastián de La Gomera.
Totes les persones que viatjaven a l’autobús de l’empresa Gomera Tours que ha sortit de la carretera són turistes britànics que passaven les seves vacances en un hotel de la zona de Playa Santiago, al municipi d’Alajeró, segons han explicat les fonts consultades a aquest diari.
Entre les persones afectades hi ha tres ferits greus, segons les primeres estimacions dels serveis de seguretat i emergències, tot i que es mantenen estables a l’Hospital Nuestra Señora de Guadalupe, a San Sebastián de La Gomera. Els serveis d’emergència ja es troben al lloc de l’accident, on atenen les persones que viatjaven a l’autobús.
El succés, ocorregut a prop de l’abocador insular, ha tingut lloc passades les 13.15 hores d’aquest migdia. Després de rebre l’avís, el Cecoes 112 ha mobilitzat immediatament diversos recursos d’emergència fins a la zona, on ja s’està atenent diversos ferits.
Al lloc de l’accident ja operen diverses ambulàncies del Servei d’Urgències Canari, un helicòpter medicalitzat, un helicòpter del GES i recursos policials.
L’accident de trànsit d’aquest divendres s’ha produït a poca distància, entre un i dos quilòmetres, del sinistre de característiques similars ocorregut el maig de 2025 a la mateixa via, en què una persona va morir després de la sortida de via i el bolcatge d’un altre autobús.
El Govern de Canàries ha declarat la situació d’alerta i ha activat el Pla Territorial d’Emergències de Protecció Civil de la Comunitat Autònoma de Canàries (Plateca) davant el risc derivat d’un accident amb múltiples víctimes.
A l’autobús hi viatjaven unes 24 persones, entre elles tres menors d’edat.
La Guàrdia Civil investiga les causes del sinistre
Els agents de l’Equip d’Atestats de la Guàrdia Civil de Trànsit intenten determinar si el sinistre ha pogut ser causat per una fallada als frens del vehicle.
Segons les primeres hipòtesis, el conductor ha advertit que l’autobús no responia al fre mentre circulava en sentit descendent. Davant d’aquesta situació, ha intentat aturar-lo desviant-se cap a una pista de terra situada a la corba del Revolcadero.
Tanmateix, després de recórrer diversos metres, el vehicle ha caigut pel vessant i ha acabat bolcant.
