La fleca que punxa les rodes als conductors que circulen pel seu aparcament: la mesura genera polèmica a les xarxes
El negoci instal·la una barrera a l’entrada que causa avaries a més d’una desena de vehicles
Oriol García Dot
Moltes vegades, davant de situacions desesperades o complexes, la gent decideix prendre decisions molt radicals que generen molta polèmica entre la població. Recentment, s’ha donat una d’aquestes circumstàncies en una fleca francesa, i les xarxes socials no deixen de parlar-ne.
La zona comercial d’una població situada al sud de França, anomenada Roquebrune-sur-Argens, s’ha convertit en un entorn hostil per als conductors distrets. La propietària d’una fleca situada en aquesta comuna francesa, que es troba a uns 45 minuts de Cannes, ha decidit instal·lar una barrera de pues d’un sol sentit per evitar que els cotxes travessin l’accés al seu aparcament en sentit contrari.
La fleca en qüestió es diu Les Blés d'Argens i la seva propietària ha decidit prendre aquesta decisió tan extrema perquè, tot i que hi ha una senyalització que ho prohibeix, aquest accés s’utilitza habitualment en sentit contrari, segons el mitjà francès 'Franceinfo'.
Més de deu punxades
Aquest dispositiu, que fa unes setmanes que està instal·lat, està generant molt rebombori entre la població, ja que, segons el mitjà francès, ja s’han registrat més de deu punxades de pneumàtics. Tot i que no es nega el mal comportament d’alguns conductors, la majoria de comerciants de la zona consideren que la resposta de la propietària de la fleca és excessiva.
Franck Delage, un artesà que fa vuit anys que treballa a la zona, ha afirmat al mitjà: "Un home que no parava atenció va punxar les rodes davanteres i posteriors. No se’n va adonar de seguida. Havia anat a aparcar-hi perquè anava a comprar la seva baguette. Quan va sortir, va pensar que havia estat una altra persona qui li havia punxat les rodes. La decisió em sembla una mica exagerada".
El municipi no n’és responsable
Després d’aquesta gran polèmica, la gent es pregunta si la instal·lació d’aquest dispositiu és legal o si la propietària està cometent algun delicte. L’ajuntament d’aquesta comuna, després de rebre diverses queixes, ha respost que, com que està instal·lat en propietat privada, el municipi no és responsable de la seva implementació ni de la seva gestió. A més, ha instat tota la població a extremar les precaucions en aquesta zona.
D’altra banda, l’advocat Thibault Pozzo di Borgo, del Col·legi d’Advocats de Niça, especialitzat en urbanisme, ha declarat a 'Franceinfo' que, "si es col·loca en un camí que utilitzen usuaris, com ara vianants, ciclistes o automobilistes, la senyalització ha de ser clara i visible, sobretot de nit. En cas contrari, la jurisprudència considera que la rastra constitueix un obstacle en una posició anòmala".
De moment no ha arribat cap denúncia formal, però ja hi ha hagut molts afectats i queda per veure com es posarà fi a aquesta situació que pot generar danys greus als conductors i vianants de Roquebrune-sur-Argens.
