Tribunals
Indemnitzat per "dany moral" en no poder veure Alcaraz als Jocs Olímpics: 800 euros de multa a l'aerolínia que el va deixar tirat
La jutgessa de Vigo justifica la indemnització per les "condicions viscudes": retard dels seus vols i pèrdua de l'entrada per veure jugar el tennista murcià contra Griekspoor
L'afectat va al·legar en la demanda que es tractava d'un esdeveniment "únic i irrepetible"
Elena Villanueva
Un jutjat civil de Vigo ha condemnat l'aerolínia portuguesa TAP a indemnitzar amb 800 euros un viguès que, a conseqüència dels múltiples retards en els seus vols, va perdre les seves entrades per a un partit de tennis entre Carlos Alcaraz i el neerlandès Tallon Griekspoor a la segona ronda dels Jocs Olímpics del 2024 que es van celebrar a l'estiu a París.
Segons al·lega aquest viguès en la seva demanda, es tractava d'un esdeveniment "únic i irrepetible", motiu pel qual exigia a la companyia aèria lusitana una indemnització pel dany moral causat. "L'actor ha perdut gairebé complet un dia de vacances i la impossibilitat d'assistir als esdeveniments esportius del dia 29 de juliol del 2024, únics i irrepetibles de l'esdeveniment esportiu més gran del món com són els Jocs Olímpics que se celebren cada 4 anys, que li han causat una aflicció-dany moral d'entitat important, no només per la pèrdua d'una cita tan singular com són els Jocs Olímpics, sinó també per les hores de tensió, incomoditat i molèsties patides a l'aeroport, en el qual va romandre des de les 4.30 hores fins a les 17.45 hores".
Al·legació de la companyia
L'aerolínia sol·licitava la desestimació de part de la demanda acceptant només el reintegrament de 500 euros pels dos vols que li van ser retardats, però no per la pèrdua del partit de tennis.
La jutgessa de Vigo no ho veu així i, a més de considerar provada l'"angoixa" del demandant per les hores perdudes a l'aeroport, també condemna l'aerolínia a l'abonament de 200 euros en concepte de dany moral, que sumat al preu de les entrades acumula un total de 773 euros de multa. "El dany moral s'ha de tenir per prou acreditat a partir de la descripció de les condicions viscudes per l'actor, que inclouen una angoixa raonable i lògica pel transcurs de diverses hores, l'hora prevista de sortida del vol era a les 06.00 hores i finalment va sortir a les 17.45 hores, després de múltiples retards, i això perquè va poder adquirir un bitllet d'una altra companyia; si no, s'hauria hagut de quedar fins que va sortir el vol alternatiu facilitat per la demandada a les 20.25 hores", conclou en la seva resolució.