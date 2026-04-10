Els Mossos rescaten a Lloret de Mar una nena de sis anys segrestada a França per la seva mare
La justícia francesa havia retirat la custòdia de la nena a la mare
ACN
Els Mossos han localitzat a Lloret de Mar una menor de sis anys que constava com a sostreta per les autoritats judicials franceses i que feia mesos que es trobava desapareguda amb la seva mare i l'àvia materna. L'actuació es va dur a terme el 31 de març, després d'una investigació iniciada l'abril de 2025. La recerca es va activar arran de l'emissió de dues Ordres Europees de Detenció i Entrega (OEDE) per part de les autoritats franceses contra la mare i l'àvia, per un presumpte delicte de sostracció de menors denunciat pel pare de la nena. La justícia francesa havia retirat la custòdia de la menor a la mare, per desobeir en diverses ocasions diferents resolucions judicials i havia incomplert de manera reiterada el règim de visites.
La mare havia impedit que la nena mantingués el contacte amb el seu progenitor i havia manifestat la seva intenció d'abandonar el país amb la menor en cas que se li retirés la custòdia.
Després d'haver marxat de França, les tres persones es van desplaçar fins a l'Estat. Tot i que inicialment es va tenir constància que es trobaven a la Jonquera, se'n va perdre el rastre fins que, a finals de març del 2026, els investigadors van obtenir noves informacions que les situaven a Lloret de Mar.
Arran d'aquestes informacions, agents del Grup de Recerca Internacional de Fugitius, van intensificar els contactes amb la Gendarmerie així com les tasques de recerca i vigilància.
Finalment, el 31 de març es va localitzar la mare, l'àvia i la nena a la zona de la platja de Fenals de Lloret.
Un cop localitzades, els agents van comprovar que la nena no havia estat escolaritzada en cap moment des de la seva sostracció a França. Els policies també van constatar que les tres persones residien als baixos d'un habitatge ocupat, en condicions molt precàries, sense cap subministrament de llum ni d'aigua, fet que evidenciava una situació de risc per a la menor.
Un cop confirmada la seva identitat, la menor va ser posada sota la custòdia de la Direcció General de Prevenció i Protecció de la Infància i l'Adolescència (DGPPI), que se n'ha fet càrrec per garantir-ne la protecció i el benestar fins a la seva entrega a les autoritats franceses. La mare i l'àvia de la nena van quedar detingudes en compliment de les ordres judicials internacionals de detenció.
- Les emotives paraules de la mare de Rosalía després dels primers concerts del 'Lux Tour': 'Necessitem això que ens ofereixes
- Mor Isabel Cardona, una de les primeres dones saltadores de Maces
- Polèmica a ‘MasterChef’: una concursant musulmana es nega a cuinar porc i acaba a la prova d’expulsió
- Detingut l'agressor de la pallissa de Sant Joan de Vilatorrada
- La pallissa de Sant Joan de Vilatorrada a un menor va ser diumenge a les 8 del vespre
- El menor agredit en la pallissa a Sant Joan presenta denúncia davant dels Mossos
- Sor Lucía mobilitza la ciutadania per oferir unes vacances en pau a 255 infants ucraïnesos
- Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”