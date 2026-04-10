Disturbis a Barcelona
Els Mossos denuncien tres radicals del Barça per trencar els vidres de l’autocar de l’Atlètic a la seva arribada al Camp Nou
L’operació continua oberta per identificar més implicats
Germán González
"Nosaltres també hem vist aquesta nit la cara oculta de la lluna, NASA". Amb aquest missatge irònic l’Atlètic de Madrid va voler mostrar a les xarxes socials com van quedar els vidres del seu autocar quan s’apropava al Camp Nou dimecres passat per disputar amb el FC Barcelona el partit d’anada dels quarts de final de la Champions League.
En aquella arribada, un grup de radicals del Barça va superar el perímetre de seguretat i va llançar pedres i altres objectes contra l’autobús, trencant els vidres del vehicle. Els desperfectes, que van ser considerables, es van produir al costat contrari del conductor. L’Atlètic va confirmar que cap jugador ni membre del cos tècnic va resultar ferit.
Tot i que els radicals van superar el dispositiu de seguretat establert per l’oficina de l’Esport de la Regió Policial Metropolitana de Barcelona dels Mossos, que havia considerat el partit d’"alt risc", els agents van iniciar les perquisicions en aquell mateix moment per tractar d’identificar-los. Efectius de la Brigada Mòbil, presents durant el llançament d’objectes, van identificar tres joves relacionats amb aquests incidents que van tenir lloc durant l’entrada de l’autocar dels jugadors de l’Atlètic.
Un d’ells, de 21 anys, va quedar investigat per un delicte de danys, ja que els agents el consideren un dels responsables de tirar els objectes contundents, com pedres o ampolles, cap a l’autocar que van acabar impactant-hi. Tant aquest sospitós com els altres dos identificats han estat denunciats també per la Llei de l’Esport per aquests llançaments.
L’operació continua oberta i els Mossos d'Esquadra investiguen per tractar d’identificar la resta dels aficionats radicals del FC Barcelona que van participar en els disturbis.
Els llançaments es van produir poc abans de l’arribada de l’Atlètic al Camp Nou, quan venien del seu hotel de concentració, que estava situat a cinc minuts de l’estadi. Davant possibles incidents, els agents van col·locar tanques de seguretat i van fer un acompanyament de l’autocar, com és habitual en aquests partits d’alt risc.
