Successos

Els Mossos rescaten a Lloret de Mar la Calyopé, una nena de 6 anys segrestada a França per la seva mare

La menor feia mesos que estava desapareguda i vivia, juntament amb la seva mare i la seva àvia, en un habitatge ocupat en condicions molt precàries, sense llum ni aigua

Imatge de la detenció de la sospitosa a Lloret. / Mossos

Germán González

Barcelona

Després d’un any d’investigació, agents de la Unitat d’Entorn Penitenciari (UEP) de l’Àrea Central de Coordinació i Enllaç (ACCE) de la Comissaria General d’Investigació Criminal (CGIC) dels Mossos d’Esquadra van localitzar el passat 31 de març a Lloret de Mar una menor de sis anys que constava com a sostreta per les autoritats judicials franceses. Feia mesos que estava desapareguda amb la seva mare i la seva àvia materna.

La menor rescatada és Calyopé Belmére, segons ha pogut saber EL PERIÓDICO. Fa un any es va emetre una alerta de cerca per part de la Red Internacional d'Associacions de Persones Desaparegudes (RIAPD), que va demanar col·laboració amb l’Associació Nens Sense Drets (NISDE) i SOS Desapareguts. La menor va ser vista en un Audi A4 amb la seva mare i la seva àvia en direcció a Espanya. La menor fa 1,20 metres, és de complexió prima, té els cabells rossos i els ulls blaus, assenyalava l’alerta internacional.

Imatge de la menor rescatada a Lloret que estava desapareguda / SOS Desaparecidos

La cerca es va activar l’abril de l’any passat arran de l’emissió de dues Ordres Europees de Detenció i Entrega (OEDE) per part de les autoritats franceses contra la mare i l’àvia de la menor, per un presumpte delicte de sostracció de menors denunciat pel pare de la nena. La justícia francesa havia retirat la custòdia de la menor a la mare, ja que havia desobeït en diverses ocasions diferents resolucions judicials i havia incomplert de manera reiterada el règim de visites establert, impedint que la nena mantingués el contacte amb el seu pare. A més, la mare havia manifestat la seva intenció d’abandonar el país amb la menor en cas que se li retirés la custòdia.

Després d’haver sortit de França, totes tres es van desplaçar a Espanya. En un primer moment se les va localitzar a la Jonquera, però se’ls va perdre el rastre fins que, a finals de març del 2026, els investigadors van obtenir noves informacions que les situaven a la localitat de Lloret de Mar (la Selva).

Arran d’aquestes indagacions, agents de la UEP, concretament del Grup de Cerca Internacional de Fugitius, van intensificar els contactes amb la Gendarmerie així com les tasques de cerca i vigilància. Finalment, el passat 31 de març, es va poder localitzar la mare, l’àvia i la menor a la zona de la platja de Fenals de Lloret de Mar.

Una vegada localitzades, els agents van comprovar que la nena no havia estat escolaritzada en cap moment des de la seva sostracció a França, fet que va agreujar la situació de vulnerabilitat de la menor. Els Mossos també van descobrir que totes tres residien als baixos d’un habitatge ocupat, en condicions molt precàries, sense cap subministrament de llum ni d’aigua, fet que evidenciava una situació de risc per a la menor.

Notícies relacionades

Una vegada confirmada la seva identitat, la menor va ser posada sota la custòdia de la Direcció General de Prevenció i Protecció de la Infància i l’Adolescència (DGPPI), que se n’ha fet càrrec per garantir-ne la protecció i el benestar fins al seu lliurament a les autoritats franceses. La mare i l’àvia de la nena van ser detingudes en compliment de les ordres judicials internacionals de cerca i captura.

