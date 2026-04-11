Risc per a la salut
'Globus del riure' a 5 euros: el consum d’òxid nitrós entre els joves s’estén a Barcelona
La Guàrdia Urbana requisa 1.100 bombones d’aquest tipus de gas en els últims tres anys
La seva venda no està tipificada com a tràfic de drogues, malgrat els efectes nocius que la substància comporta per a la salut
La policia de Platja d’Aro detecta cada vegada més nois que consumeixen el ‘gas del riure’ i ja n’ha comissat vint ampolles
Germán González
En els últims tres anys la Guàrdia Urbana de Barcelona ha requisat unes 1.100 bombones d’òxid nitrós en diverses operacions contra la venda ambulant. En algunes d’elles s’han intervingut més de un centenar d’unitats de cop, però no és l’habitual que troben les patrulles quan recorren zones d’oci i detecten individus que venen globus amb aquesta substància, coneguda com'gas del riure'per l’efecte d’eufòria que produeix immediat i que dura uns minuts. Els agents consideren que es tracta de venda ambulant i per això inicien un procediment contra la persona que els comercialitza, a més de requisar-los les bombones i els globus.
L’òxid nitrós es pot adquirir de manera legal per al seu ús al sector sanitari com a anestèsia, en l’aliment per a la nata batuda o en l’automobilisme per augmentar la potència del motor. Fora d’aquests àmbits, la seva venda no es pot considerar com a tràfic de drogues, malgrat que el consum cada vegada més estès entre la població jove fa que les autoritats hagin alertat dels riscos per a la salut.
«Com si fos un cigarro amb forma de globus, es va aspirant l’oxigen i genera aquells moments d’al·lucinació o d’excitació», apunta el subinspector de la Guàrdia Urbana
És habitual la presència de venedors en zones d’oci que carreguen amb una bombona d’aquest gas amb què s’omplen globus a través d’una boca. Cadascun costa 5 euros i habitualment es venen a grups de joves, per la qual cosa el venedor sol rebre bastants diners de cop. «Com si fos un cigarro amb forma de globus, van aspirant i es generen aquells moments d’al·lucinació o d’excitació” explica a EL PERIÓDICO el subinspector de la comissaria de Ciutat Vella de la Guàrdia Urbana Javier Peláez, que afegeix que han intervingut venedors quantitats que van dels 800 als 1.800 euros aconseguits en una sola nit.
Gas perjudicial
La Guàrdia Urbana va començar a detectar venedors de gas del riure amb la pandèmia i, poc després, en zones d’oci nocturn com el Front Marítim. D’allà es va passar a trobar-los a les portes de discoteques de tota la ciutat, com les de l’Eixample. En els últims anys també es venen en festes majors de barri. «Està augmentant el consum i sobretot en gent jove», explica el subinspector, que enumera diversos factors per a aquest increment. «És molt econòmic adquirir-lo, encara no està gaire penalitzada la seva venda i el benefici per als venedors és alt, una bombona barata i, si venen 100 globus, guanyen 500 euros».
El subinspector també ha lamentat que el consum d’aquest gas «es banalitza» malgrat ser una substància «similar a una droga i amb uns efectes molt nocius per a la salut». El preu baix juntament amb el ‘subidón’ ràpid i divertit que proporciona fa que molts joves el consumeixin de forma despreocupada. A més, assenyala que la combinació de l’òxid nitrós amb drogues o alcohol pot incrementar el perjudici per al consumidor. Tambéapunta que no deixa de ser un tipus de substància que pot ser d’iniciació per després arribar a d’altres, com la marihuana, l’haixix o la cocaïna, molt més lesives i addictives.
Via penal
Davant aquest problema, la Guàrdia Urbana disposa des del 2021 d’un procediment operatiu que regula les actuacions policials contra la distribució d’aquesta substància nociva. El subinspector explica que l’actuació més habitual és per via administrativa: «Quan pots provar que algú al carrer està venent alguna cosa de forma il·legal, sense autorització, podem sancionar el venedor i també el comprador». A més de la multa, la policia els requisa el material.
No obstant, no és l’única. Si els agents poden demostrar que una o diverses persones acumulen moltes bombones, amb globus i boquilles, a més de portar a sobre diners fraccionats, cosa que demostraria una venda al detall, se’ls pot investigar per un delicte de venda de substància nociva perjudicial per a la salut. Aquest delicte està castigat amb penes de presó d’un a quatre anys, a més d’una multa.
En els últims anys, la Guàrdia Urbana ha iniciat una dotzena de procediments penals per venda de ‘globos del riure’, tot i que encara no es coneix cap sentència sobre aquests casos. En aquest sentit el subinspector remarca la complicació per poder acumular proves contra el que ja es considera un traficant: «Has de sorprendre el venedor en la transacció amb el comprador i que aquest t’expliqui que és per a consum propi». Un altre dels elements que fan sospitar els agents és que els venedors amaguin les bombones a la roba, vehicles o al carrer, i que únicament les treguin per omplir els globus al tenir clients.
Els agents sospiten quan un possible venedor amaga les bombones a la roba, vehicles o al carrer
A Espanya ja s’han celebrat judicis pel tràfic d’òxid nitrós. Fa unes setmanes, l’Audiència Provincial de les Balears va jutjar un acusat de transportar en una furgoneta diverses caixes amb 69 ampolles de gas del riure, 167 globus de colors, deu dispositius per omplir-los i diverses dosis d’MDMA. Va ser sorprès a Eivissa el 2022 i la fiscalia demanava quatre anys i mig de presó i multa de 3.000 euros.
Efectes sobre la conducció
El procediment operatiu de la Guàrdia Urbana de Barcelona també descriu com han d’actuar els agents si es troben un conductor afectat pel gas del riure. «Una persona que pot estar consumint amb oxigen nitrós i condueix no es podria sancionar tret que hagi tingut un accident amb un resultat de lesió o mort. En aquest cas sí que s’investigaria o s’aturaria per un delicte contra la seguretat del trànsit», explica el subinspector. En la resta de casos, els agents omplen una acta explicant la simptomatologia que detecten en el conductor en aquell moment, ja que la substància no queda reflectida en els tests de drogues.
- Sor Lucía mobilitza la ciutadania per oferir unes vacances en pau a 255 infants ucraïnesos
- Els experts coincideixen sobre les herències: “Surt més a compte això”
- Jaleo Village: El mercat vintage més viral de l'Estat aterra a Manresa amb roba per deu euros
- Dos menors s'escapen d'un centre de Martorell i els troben per anar junts dalt d'un patinet
- Polèmica a ‘MasterChef’: una concursant musulmana es nega a cuinar porc i acaba a la prova d’expulsió
- Famílies del Bages, angoixades en veure material dels seus fills a les xarxes socials després de la pallissa a Sant Joan de Vilatorrada
- Bacardit i Perramon es reuneixen amb Artur Mas per impulsar la “casa gran del manresanisme” de cara a 2027
- Compte compartit i mort d’un titular: el detall que pot deixar els estalvis bloquejats d’un dia per l’altre