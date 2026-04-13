Tribunals
Condemnada una exempleada per apropiar-se de 100.000 euros d'una empresa de formigons
L'acusada, que haurà de retornar la quantitat en un termini màxim de cinc anys, era treballadora de la mercantil i s'encarregava de gestionar els ingressos de la caixa forta
Marta Fontán
Una antiga treballadora d'una empresa de formigons de Nigrán va acceptar aquest dimecres a l'Audiència de Vigo dos anys de presó per apropiar-se de 100.000 euros de la mercantil, quantitat que ara haurà de retornar, per a la qual cosa se li han concedit mensualitats de 500 euros en un termini màxim de cinc anys. L'acusada cobra una ajuda que ni tan sols arriba a cobrir aquesta quantia, però la seva parella sentimental es va comprometre davant del tribunal a lliurar a la dona els 500 euros mensuals per sufragar aquesta responsabilitat civil.
L'acusada, que ha estat sentenciada com a autora d'un delicte d'apropiació indeguda, treballava des de feia més de 30 anys per a l'empresa Hormigones Valle Miñor S.A. Era administrativa i s'encarregava de la gestió dels ingressos a la caixa forta, la clau de la qual tenia ella, «tot coneixent també la clau o combinació d'aquesta», segons refereix la Fiscalia en el seu escrit de qualificació provisional. «En diverses ocasions, al llarg de diversos anys, fins al dia 13 d'octubre de 2023, aprofitant que tenia l'accés descrit a la caixa de l'empresa esmentada, i guiada per un ànim d'enriquiment il·lícit, es va anar apoderant de diverses quantitats d'efectiu, que li havien estat lliurades per ser dipositades a la caixa forta, per un import total de 100.000 euros, que no va retornar», concreta.
La dona no ingressarà a la presó, ja que se li va suspendre l'execució de la pena privativa de llibertat, condicionada al fet que no torni a delinquir en un període de cinc anys i que aboni la responsabilitat civil.
- Evacuat en helicòpter un ciclista en estat greu després de xocar amb un quad a Lluçà
- L’últim truc de les estafes telefòniques: «M’ha faltat al respecte, el departament de penalitzacions el multarà amb 185 euros»
- Andrea Gusart, «La Pericona»: «Encara em queden amics, però ara ja estan tots fotuts»
- Mor un dels escaladors ferits en caure'ls pedres al damunt a Montserrat
- Polèmica per les opinions de l'alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, sobre el Bàsquet Manresa i el seu pavelló
- Ni Sofia ni Júlia: tres noms de nena singulars que destaquen a Catalunya segons l’Idescat
- Carlos Ruf, expivot del Bàsquet Manresa: 'La depressió t’empeny a l’abisme i jo l’únic que volia era tancar el llum
- La Marta i el Lluís, 33 anys intercanviant casa per vacances: «És com si un amic et deixés casa seva»