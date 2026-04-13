Els Mossos busquen un conductor per atropellar intencionadament un home a la C-17
La víctima va ser evacuada en estat greu a l'Hospital de Vic
ACN - Redacció
Orís
Els Mossos d'Esquadra estan buscant un conductor que va atropellar intencioadament un home a la C-17 la matinada de diumenge. Segons ha avançat El Caso i ha confirmat l'ACN, els fets van tenir lloc a l'altura d'Orís (Osona) i un testimoni va apuntar que l'atropellament s'hauria produït a dos quarts de tres de la matinada. La víctima va haver de ser evacuada en estat greu a l'Hospital de Vic.
La plicia catalana han activat la recerca per localitzar l'autor, i hores més tard van trobar el vehicle estacionat a les Masies de Voltregà. La investigació continua oberta per trobar l'autor dels fets.
