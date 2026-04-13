El pederasta del Raval accepta 83 anys de presó per violar una menor sotaguarda de la DGAIA

El processat ha reconegut que va oferir a la nena a altres adults a través d'aplicacions de cites i Instagram perquè hi tinguessin sexe

Teófilo Lapeña, principal acusat en la xarxa de pederastia del Raval / EP

Germán González / J. G. Albalat

Barcelona

Teófilo Lapeña ha admès que va violar durant mesos una menor de 12 anys que estava sota guarda de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA), que va filmar aquestes trobades, que van tenir lloc al seu domicili del barri del Raval de Barcelona, i que la va oferir a altres adults per xarxes socials perquè tinguessin sexe amb ella. Per això, ha acceptat una pena de 83 anys de presó al judici per conformitat que s'ha celebrat a la Secció Segona de l'Audiència de Barcelona aquest dilluns.

Inicialment, la Fiscalia demanava una pena de 107 anys de presó per al processat. Tot i això, Teófilo, mitjançant la seva advocada, ha arribat a un acord amb el Ministeri Públic i l'acusació particular, que representa la víctima, per conformar-se amb 83 anys de presó pels delictes d'agressió sexual a menor de 16 anys de forma continuada, assetjament a menor i exhibició obscena davant de menor d'edat, així com ser cooperador. El tribunal ha tingut en compte "l'actuació conjunta de dues o més persones" en aquestes agressions sexuals i l' "especial vulnerabilitat de la víctima" quan van començar aquestes trobades, ja que tenia 12 anys.

El tribunal ha condemnat Teòfil seguint aquest acord de conformitat amb 83 anys de presó. En concret, la sentència remarca que el processat comptava amb 40 anys quan va conèixer la víctima, el 2020, i que ho va fer "guiat en tot moment per un ànim lasciu". La menor tenia baixa autoestima pels problemes escolars i familiars. En les primeres trobades, el condemnat demanava imatges sexuals a la nena i fins a l'octubre del 2021 va aconseguir 44 fotos.

