Sense danys estructurals
Tres afectats per una explosió en un laboratori del centre tecnològic Eurecat de Manresa
Una persona ha estat traslladada a l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa a causa de l'incident
La barreja de dues substàncies incompatibles ha provocat una deflagració contaminant però amb efectes limitats a l'incident
Eduard Font Badia / Andrea Izquierdo
Una explosió ha obligat a evacuar l'edifici del centre tecnològic Eurecat de Manresa, a la plaça de la Ciència. Els serveis d'emergències han rebut un avís a les 11.43 hores per una deflagració en un laboratori químic, que ha deixat tres persones afectades. Dues han estat donades d'alta al mateix lloc dels fets, mentre que una tercera ha hagut de ser traslladada pel Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa amb pronòstic menys greu.
Les primeres informacions apunten que l'incident s'ha produït per la barreja de substàncies incompatibles. Segons han confirmat els Bombers, la reacció és contaminant, però ha quedat localitzada i no es propaga per l'aire. Per aquest motiu, els Bombers han desplegat sis dotacions, una de les quals del grup de Risc Químic i personal del Grup d'Intervencions en Riscos Tecnològics (GRIT), que ha activat el protocol de seguretat per a accidents d'aquest tipus.
Tornada a la feina
De moment, els treballadors, que van ser evacuats quan es va registrar l'incident, han pogut tornar temporalment en petits grups per recollir les seves pertinences. Es desconeix si durant la jornada d'avui podran reprendre l'activitat.
Pel que fa a les afectacions materials, l'explosió, que s'ha produït a la segona planta de l'edifici, ha causat danys en un envà i al sostre. A poca distància hi havia un dipòsit d'hidrogen que, afortunadament, no s'ha vist afectat. En qualsevol cas, no s'han registrat danys estructurals.
