Troben un nen que portava més d'un any tancat pel seu pare dins d'una furgoneta a França
La policia va localitzar el menor, de 9 anys, despullat i envoltat d'excrements a l'interior del vehicle
Regió7
La Gendarmeria ha rescatat un nen de 9 anys que feia 14 mesos que el seu pare havia segrestat i tancat dins una furgoneta a França. La policia va localitzar el menor a l'interior d'un vehicle aparcat en un pati d'un bloc d'habitatges d'Hagenbach, un petit poble d'uns 800 habitants, després que una veïna informés que havia escoltat "sorolls de nens" provinents del vehicle.
Els agents van trobar el nen despullat i envoltat d'escombraries i excrements. Segons fonts del cos, la víctima estava "clarament desnodrit" i havia perdut la capacitat de caminar després de passar tant temps en la mateixa posició.
El progenitor, un home de 43 anys, ha estat imputat després de reconèixer ser l'autor del segrest del seu fill. Segons l'informe de la fiscalia, l'home va tancar el seu fill dins la furgoneta el novembre del 2024 per protegir-lo de la seva parella, que no és la mare del menor, perquè vola "internar-lo en un centre psiquiàtric". La parella del pare també ha estat imputada per un delicte d'omissió del deure a socórrer a un menor en situació de perill.
