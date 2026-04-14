Passeig del Taulat

Un ferit després d'un tret amb arma de foc a la terrassa d'un local de brunch a Barcelona

El succés ha tingut lloc al Passeig del Taulat

Terrassa del bar Kibo del carrer Taulat acordonada pels Mossos / Cedida

Gisela Macedo

Barcelona

Una persona ha resultat ferida després de rebre un tret a Barcelona aquest dimarts a la tarda. Segons han confirmat fonts policials a El Periódico, del mateix grup editorial que Regió7, el succés ha tingut lloc al Passeig del Taulat, a l'altura del número 279, a la terrassa d'un establiment de restauració.

Fonts dels Mossos d'Esquadra afirmen que han rebut l'avís a les 15:50 hores i que el succés ha tingut lloc a la via pública. El resultat ha estat un ferit per arma de foc.

Testimonis presencials asseguren a aquest diari que l'autor del tret "es va dirigir directament" cap a la víctima, que, segons les mateixes fonts, es trobava a la terrassa de l'establiment, un local de brunch.

Notícies relacionades

Fins al lloc dels fets, situat a prop del parc de Diagonal Mar, s'hi han desplaçat efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) per atendre i traslladar el ferit a un centre hospitalari.

  1. L’últim truc de les estafes telefòniques: «M’ha faltat al respecte, el departament de penalitzacions el multarà amb 185 euros»
  2. Polèmica per les opinions de l'alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, sobre el Bàsquet Manresa i el seu pavelló
  3. La víctima mortal de l'accident d'escalada a Montserrat era un veí de Barcelona
  4. El vídeo d'una pallissa entre menors acaba amb adults investigats per venjar la víctima a Sant Vicenç de Castellet
  5. Dos afectats per una explosió en un laboratori del centre tecnològic Eurecat de Manresa
  6. Els moviments migratoris porten 6.000 persones a l’àrea central, el 80% de l’estranger
  7. Tres carreteres afectades per filmacions, aquest dilluns, a la Catalunya central
  8. Evacuat en helicòpter un ciclista en estat greu després de xocar amb un quad a Lluçà

Mor l'escaladora ferida dissabte a Montserrat després que li caiguessin pedres a sobre mentre feia una via

Mor l'escaladora ferida dissabte a Montserrat després que li caiguessin pedres a sobre mentre feia una via

Arriba una nova edició de la Festa Major de Castellolí

Arriba una nova edició de la Festa Major de Castellolí

El PSC designarà dos regidors a dit a Ripoll després de dissoldre l'agrupació local

El PSC designarà dos regidors a dit a Ripoll després de dissoldre l'agrupació local

Bagà comença a donar forma a la transformació de l'asil

Bagà comença a donar forma a la transformació de l'asil

Un ferit després d'un tret amb arma de foc a la terrassa d'un local de brunch a Barcelona

Un ferit després d'un tret amb arma de foc a la terrassa d'un local de brunch a Barcelona

Castellbell i el Vilar aprova el Mapa de Capacitat Acústica municipal per planificar la gestió del soroll ambiental

Castellbell i el Vilar aprova el Mapa de Capacitat Acústica municipal per planificar la gestió del soroll ambiental

Així sona el remix inèdit de 'Berghain' de Rosalía que ha punxat David Guetta a Coachella

Així sona el remix inèdit de 'Berghain' de Rosalía que ha punxat David Guetta a Coachella

Automercat reunirà més de 350 vehicles el 25 i 26 d’abril a Igualada

Automercat reunirà més de 350 vehicles el 25 i 26 d’abril a Igualada
Tracking Pixel Contents