Passeig del Taulat
Un ferit després d'un tret amb arma de foc a la terrassa d'un local de brunch a Barcelona
El succés ha tingut lloc al Passeig del Taulat
Gisela Macedo
Una persona ha resultat ferida després de rebre un tret a Barcelona aquest dimarts a la tarda. Segons han confirmat fonts policials a El Periódico, del mateix grup editorial que Regió7, el succés ha tingut lloc al Passeig del Taulat, a l'altura del número 279, a la terrassa d'un establiment de restauració.
Fonts dels Mossos d'Esquadra afirmen que han rebut l'avís a les 15:50 hores i que el succés ha tingut lloc a la via pública. El resultat ha estat un ferit per arma de foc.
Testimonis presencials asseguren a aquest diari que l'autor del tret "es va dirigir directament" cap a la víctima, que, segons les mateixes fonts, es trobava a la terrassa de l'establiment, un local de brunch.
Fins al lloc dels fets, situat a prop del parc de Diagonal Mar, s'hi han desplaçat efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) per atendre i traslladar el ferit a un centre hospitalari.
