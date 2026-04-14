Llibertat amb càrrecs i ordre d'allunyament per al detingut per agredir al menor de Sant Vicenç de Castellet
L'home, de 22 anys, té una causa oberta per un delicte de lesions per agredir el menor que va pegar el fill d'uns amics, que també estan investigats en la causa
Eduard Font Badia
El jove de 22 anys que va ser detingut a Sant Vicenç de Castellet per agredir un menor ha quedat en llibertat amb càrrecs. La Plaça 7, en funcions de Jutjat de guàrdia de Manresa, va acordar divendres dia 10 la llibertat a disposició del jutjat sempre que sigui requerit i com a mesures cautelars d'acord amb la petició del ministeri fiscal, ordre d'allunyament i prohibició de comunicació amb el menor. El jove està acusat d'un delicte de lesions, després que fos detingut pels Mossos d'Esquadra acusat d'agredir un menor a Sant Vicenç de Castellet.
Els pares del menor agredit el dimecres també estan investigats en la causa per un delicte de lesions, el que fa un temps s'anomenava imputats, però no van ser detinguts pel diferent grau d'implicació en els fets. Ells no van participar materialment en l'agressió.
Com ja va informar Regió7, una agressió entre menors gravada en vídeo va acabar amb adults investigats per venjar la víctima a Sant Vicenç de Castellet. Tot va començar dimecres de la setmana passada, el dia 8 d'abril, al carrer de Mura de Sant Vicenç de Castellet. Uns menors en van envoltar un altre, i un d'ells va començar a colpejar-lo amb cops de puny i puntades de peu. L'agredit va aconseguir marxar sense ferides de consideració.
Però l'endemà els pares d'aquest menor víctima del dimecres van quedar amb un amic per anar a buscar l'agressor. I el van trobar a la zona del Pavelló d'Esports, on aquest amic, el detingut, el va agredir, causant-li una ferida que va necessitar punts de sutura. Per aquest cas, doncs, hi va haver la detenció del jove de 22 anys i la investigació, la imputació, dels pares de 34 i 37 anys.
Pel que fa a la pallissa inicial, la del dimecres, de moment queda com un atestat a banda i no s'investiga si no es presenta una denúncia, per la lleugeresa de les ferides.
Subscriu-te per seguir llegint
