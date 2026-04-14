La víctima mortal de l'accident d'escalada a Montserrat era un veí de Barcelona
La seva acompanyant, que es troba ferida greu a l'Hospital de la Vall d'Hebron, és veïna de Badalona
Eduard Font Badia
El jove que va resultar mort després d'un accident d'escalada a Montserrat era veí de Barcelona. L'home, de 30 anys, va perdre la vida a l'Hospital de la Vall d'Hebron, on va ser traslladar d'urgència després que a tots dos els caiguessin pedres al damunt mentre es trobaven en una via d’escalada.
L’avís als Bombers de la Generalitat es va donar a 2/4 de 5 de la tarda. Dos escaladors, un home i una dona de 30 anys, van resultar ferits de gravetat a la zona del Colompí de Montserrat, a Can Jorba, al terme del Bruc, després que els caiguessin pedres al damunt mentre es trobaven en una via d’escalada, tal i com ja va publicar Regió7. Segons han explicat els Bombers de la Generalitat a aquest diari, tots dos presentaven afectacions importants a conseqüència de l’impacte.
La dona, també de 30 anys i veïna de Badalona, va ser traslladada també a l'Hospital de la Vall d'Hebron en estat greu.
