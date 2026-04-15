Bòtox a 200 euros en cases particulars: la Guàrdia Civil tanca tres clíniques estètiques clandestines a Reus i València
Els sospitosos també enviaven medicaments i substàncies irregulars per Espanya i Europa
Germán González
Dins de l’operació Zlata, desenvolupada els dies 8 i 9 d’abril, la Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal dedicada al tràfic internacional de medicaments i productes sanitaris. La investigació va començar l’agost de 2025 quan agents de la comandància de Tarragona van descobrir, per cibervigilància, una clínica clandestina a Reus que es promocionava a les xarxes socials i oferia tractaments estètics, com posar bòtox o àcid hialurònic, a un preu molt més barat que l’habitual. Per exemple, cobraven entre 150 i 200 euros per posar bòtox quan un tractament costa 600 euros.
A partir de detectar aquesta clínica, que era en un domicili particular, els agents van descobrir altres dos centres clandestins, a Burjassot (València) i al Pilar de la Foradada (Alacant), que també es dedicaven al mateix en habitatges particulars. A més, en aquesta última localització la Guàrdia Civil va trobar un magatzem des d’on es distribuïen medicaments i productes estètics irregulars, sense les garanties sanitàries, a la resta d’Espanya i a Europa, principalment a Lituània i al Regne Unit. Segons els investigadors, un 70% dels enviaments eren nacionals.
Hi ha un detingut i tres investigats en aquesta operació, d’origen lituà i rus, acusats de delictes contra la salut pública i intrusisme professional. La Guàrdia Civil assenyala que els sospitosos publicitaven amb anuncis i vídeos demostratius a les xarxes socials i canals digitals aquestes clíniques clandestines, en les quals oferien tractaments estètics sense qualificació professional, ni autorització sanitària i fent servir medicaments irregulars, que adquirien de manera fraudulenta a la Xina i altres països asiàtics.
Precisament, el delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto, ha lamentat aquest "intrusisme professional" dels sospitosos i el risc sanitari que pot patir un pacient quan se sotmet a un tractament d’aquestes característiques, ja que pot patir "una reacció adversa o una paràlisi facial i la persona que t’atén no sap com reaccionar en no tenir coneixements sanitaris". Per això recorda la importància de seguir aquests tractaments estètics en clíniques homologades i que compleixen totes les garanties.
Prieto també ha destacat que la clínica de Reus tenia més de 2.400 seguidors a les xarxes socials i que feia anys que operava. El capità David Herreros, cap de la Policia Judicial de la Guàrdia Civil a Tarragona, ha remarcat que els principals responsables de la xarxa criminal eren a l’habitatge de la província d’Alacant i des d’allà adquirien de manera il·legal grans quantitats de medicaments que emmagatzemaven en frigorífics grans. Després els distribuïen a les altres clíniques clandestines, a més de la venda a distància.
Preus baixos
En aquest habitatge també aplicaven tractaments estètics invasius sense formació sanitària i amb productes que no han passat el control mèdic. Els clients hi anaven atrets pels preus baixos o per les ofertes que feien en els tractaments de bellesa. Tampoc tenien titulació homologada, tot i que la persona que hi arribava veia nombrosos diplomes a la paret, ha explicat el capità.
En les entrades i escorcolls els agents han requisat nombrós material i productes sanitaris, entre els quals hi ha 1.248 vials de toxina botulínica (bòtox), 382 xeringues precarregades d’àcid hialurònic, 269 vials d’hialuronidasa, 51 envasos de lidocaïna, 679 envasos de productes sanitaris diversos i més de 1.000 agulles i xeringues, equip informàtic, diversa documentació i material destinat a l’empaquetatge i distribució del material.
Els agents assenyalen que la xarxa feia operava des del 2017 i que en els escorcolls també es van trobar milers d’euros en metàl·lic. La Guàrdia Civil ha desenvolupat l’operació en col·laboració amb l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS). A més, destaquen que l’ús irregular de substàncies com la toxina botulínica o l’àcid hialurònic fora de centres clínics autoritzats i sense recórrer a professionals sanitaris qualificats, pot tenir greus conseqüències per a la salut, incloent-hi infeccions, reaccions adverses greus o seqüeles permanents.
