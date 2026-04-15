La DGT avisa els conductors: 600 euros de multa i 6 punts del carnet per aquesta maniobra
Només existeix una excepció a aquesta norma, en la qual sí que es pot dur a terme aquesta acció sense haver de fer front a cap sanció
Sarai Bausán García
La Direcció General de Tràfic (DGT) continua en la seva lluita constant per salvaguardar la seguretat dels ciutadans a les carreteres de tota la geografia nacional amb diverses campanyes de conscienciació i iniciatives que busquen que la societat conegui els riscos als quals s'enfronta si no respecta la normativa de circulació. Una lluita que l'ha portat a posar el focus en els conductors de tot el país i en una maniobra perillosa que els pot comportar fins a 600 euros de multa i la pèrdua de 6 punts del carnet.
Es tracta dels avançaments dins d'un túnel, una acció que pot comportar un gran risc per a la seguretat dels conductors i passatgers dels vehicles, i que està completament prohibida i considerada una infracció greu.
L'única excepció en què sí que es pot avançar en un túnel
Tanmateix, existeix una única excepció en què sí que està permesa aquesta maniobra. La mateixa DGT ha estat l'encarregada d'assenyalar aquesta excepció, de la qual afirma: "El conductor d'un vehicle només podrà avançar en un túnel si hi ha més d'un carril en el seu sentit de circulació".
D'aquesta manera, l'article 87 del Reglament General de Circulació estableix que queda prohibit avançar "en els túnels, passos inferiors i trams de via afectats pel senyal «Túnel» (S-5) en què només es disposi d'un carril per al sentit de circulació del vehicle que pretén avançar".
Per què aquesta maniobra està prohibida en vies d'un sol carril
Això es deu al fet que en les vies amb un sol carril en el sentit de la circulació, el conductor ha d'ocupar el sentit contrari, una maniobra perillosa per la menor visibilitat i distància d'actuació amb què es compta en entorns com els túnels o passos inferiors.
El mateix passa amb corbes, canvis de rasant de visibilitat reduïda, passos de vianants, interseccions, passos a nivell i en les seves proximitats, on la poca visibilitat fa que qualsevol avançament sigui perillós per a la ciutadania, cosa que ha portat la Direcció General de Tràfic a prohibir-los i imposar sancions.
Quan sí que està permès avançar dins d'un túnel
Tanmateix, si aquests túnels disposen de dos o més carrils per a cada sentit de la marxa, més comuns a les autovies i autopistes malaguenyes, aquesta actuació sí que està permesa ja que, per realitzar-la, no és necessari ocupar el sentit contrari de la via, de manera que el perill d'un xoc frontal desapareix.
Els conductors que no respectin aquesta norma de circulació i duguin a terme avançaments en túnels amb un sol carril per a cada sentit s'enfronten a diferents sancions.
Multes, pèrdua de punts i possibles sancions majors
Així ho afirma el mateix Reglament General de Circulació, que assegura: "Les infraccions a les normes d'aquest precepte tindran la consideració de greus".
En aquests casos, els conductors s'enfrontaran a multes econòmiques de fins a 600 euros, la pèrdua de 6 punts del carnet si la maniobra genera perill o envaeix el carril contrari i, si es produeix un accident, sancions encara més grans en considerar-se un acte de conducció temerària.
Què fer abans d'entrar en un túnel, segons la DGT
Per endinsar-se en un túnel amb la màxima seguretat possible, la DGT ha volgut mostrar una sèrie de recomanacions a tenir en compte, com prestar especial atenció abans d'entrar per evitar possibles accidents.
"Si hi ha un semàfor vermell a la boca del túnel, no s'hi ha d'entrar. Tampoc si el conductor observa que la circulació està aturada a l'interior, ja que pot haver-hi una emergència", afirma.
Llums, ulleres de sol i distància de seguretat a l'interior
En aquests casos, el conductor haurà d'aturar el vehicle abans d'endinsar-se en el túnel i connectar els llums d'emergència per avisar els vehicles que arribin darrere de l'incident.
De la mateixa manera, la DGT mostra la importància d'encendre els llums corresponents abans d'entrar al túnel, "per molt curt que sigui", amb la finalitat de ser vist i veure la resta de l'entorn.
"I si porta ulleres de sol, tregui-se-les en entrar i posi-se-les en sortir, on pot quedar enlluernat", afegeix. A més, ha reclamat que s'augmenti la distància de seguretat fins que sigui d'almenys 100 metres, un límit que s'augmentarà fins als 150 metres per als vehicles de més de 3.500 quilos.
Les recomanacions clau per evitar xocs al túnel
"Com que les opcions d'esquivar un obstacle són molt reduïdes, igual que l'accés de vehicles d'emergència, és bàsic evitar xocs, per la qual cosa augmentar la distància de seguretat és fonamental", recalca.
Per això, també és necessari mantenir una major separació de seguretat a causa que la distància de frenada és més gran en tenir pitjor adherència l'asfalt dels túnels en comparació amb les vies exteriors.
"Si, per necessitats del trànsit, la circulació comença a aturar-se a l'interior d'un túnel, el conductor ha d'aturar-se deixant una distància prudencial respecte al cotxe que el precedeix i**, sense abandonar el vehicle, connectar el senyal d'emergència"**, indica la DGT.
