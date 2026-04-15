Els Bombers fan 97 actuacions el 2025 a Montserrat, la xifra més alta dels últims 15 anys
Els accidents d'escalada han baixat respecte altres anys i els senderistes concentren el 74% dels rescats
ACN
Els Bombers van fer el 2025 un total de 97 actuacions a Montserrat, la xifra més alta dels darrers 15 anys, segons recull la memòria d'actuacions. D'aquestes, 65 van ser rescats i 32 recerques. L'any 2024 la xifra de serveis va ser de 84. Segons es desprèn del document, el 74,2% dels rescatats van ser senderistes. D'altra banda, els accidents d'escalada (9,3% del total) han baixat respecte altres anys i el 2025 es van ser 9 actuacions.
La majoria de serveis es van fer al migdia i els caps de setmana van ser els dies amb més activitat. Algunes de les actuacions destacades van ser l'evacuació de desenes de persones per les intenses pluges de setembre. L'any passat el parc natural va rebre 730.208 visitants, la xifra més alta dels últims anys.
