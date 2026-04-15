Els Mossos vigilaran un dels delinqüents més perillosos de Catalunya que surt de la presó aquest dijous

La Fiscalia ordena un seguiment “no invasiu” a Dino Marcello Miller, condemnat per tres assassinats i reincident en atracaments violents

Imatge d'arxiu del judici contra Dino Marcello Miller el 1999 / Danny Caminal

Els Mossos d’Esquadra duran a terme una vigilància discreta sobre Dino Marcello Miller, un pres considerat perillós i no rehabilitat, que sortirà aquest dijous de la presó de Lleida, segons han confirmat a EFE fonts judicials. La Fiscalia de Lleida ha ordenat aquest seguiment després de rebre diversos informes de la direcció del centre penitenciari que alertaven que l’intern no s’ha rehabilitat ni ha seguit cap tractament durant la seva estada a la presó.

Antecedents i reincidència

Miller va ser condemnat a 64 anys de presó per tres assassinats i diversos atracaments. Després de complir 22 anys de condemna efectiva, va sortir en llibertat el desembre de 2020. Ja aleshores, la direcció de la presó va advertir de l’alt risc de reincidència.

Només quatre mesos després, va ser detingut per atracar dos supermercats a Lleida. Els Mossos el van arrestar el 23 d’abril de 2021 a la Rambla d’Aragó, després de dos robatoris comesos en una setmana en què va obtenir un botí de 1.400 euros.

En el moment de la detenció, portava una pistola simulada. Per aquests fets va ser jutjat i ha estat quatre anys més a la presó.

Seguiments no invasius

Els Mossos d’Esquadra realitzen cada any un seguiment “no invasiu” d’uns 150 condemnats per delictes violents que surten de la presó amb alt risc de reincidència. En molts casos, es tracta de persones condemnades per agressions sexuals o violència de gènere.

Aquest control l’ordena la Fiscalia a partir de la informació facilitada pel Departament de Justícia, que avalua els reclusos que finalitzen condemna per delictes greus i poden tornar a delinquir.

El 2025, Justícia va analitzar a Catalunya 230 excarceracions de delinqüents amb risc de reincidència i va remetre 176 casos a les fiscalies provincials, que són les que decideixen si s’aplica aquest tipus de vigilància i durant quant de temps.

Només a la província de Barcelona, la Fiscalia va acordar mesures de seguiment per a 94 delinqüents, en 48 casos durant un període d’entre sis mesos i un any, i en 21 casos durant més d’un any.

La majoria d’aquests perfils corresponen a condemnats per violència masclista o familiar, principalment contra la pròpia mare, i per agressions sexuals, àmbits en què els programes de reinserció presenten menor eficàcia.

