Successos
La Policia expulsa a Geòrgia i Albània sis multireincidents molt actius a Barcelona
Els ciutadans estrangers comptaven amb nombrosos antecedents per robatoris, furts, lesions i amenaces
Germán González
La Policia Nacional ha expulsat sis ciutadans georgians i albanesos als seus països d’origen en aplicació de la Llei d’Estrangeria, ja que es tractava de delinqüents multireincidents amb més de 50 antecedents i que generaven inseguretat entre la ciutadania. Els sospitosos estaven acusats de delictes contra el patrimoni, robatoris amb violència i intimidació, furts, lesions o amenaces.
A més, a un d’ells li constava una detenció per maltractaments en l’àmbit familiar i altres tres per trencament de condemna. La pràctica totalitat dels delictes es van cometre a la ciutat de Barcelona o la seva àrea metropolitana. La Policia Nacional considera "una prioritat la repatriació de persones amb nombrosos antecedents pel seu impacte positiu en la seguretat ciutadana".
Per dur a terme aquestes expulsions va ser necessari un treball previ per obtenir els corresponents decrets d’expulsió de la Subdelegació del Govern i dels jutjats en què els sospitosos tenien causes pendents. A més, es van fer gestions per aconseguir documentació dels sospitosos als seus consolats.
Alguns d’ells estaven al Centre d’Internament d’Estrangers de Barcelona i altres van ser detinguts per materialitzar l’expulsió. Un cop obtingudes les autoritzacions judicials i la documentació personal, 12 agents de la Policia Nacional en cinc vehicles van portar els detinguts fins a Madrid i els van lliurar a la Unitat Central de Repatriacions de la Comissaria General d’Estrangeria i Fronteres. Després van ser expulsats als seus països.
- La víctima mortal de l'accident d'escalada a Montserrat era un veí de Barcelona
- Els Agents Rurals enxampen un caçador furtiu mentre abatia un teixó a l'Alt Urgell
- Uns manresans es feien passar per operaris de manteniment per robar coure a Cantabria
- Mor l'escaladora ferida dissabte a Montserrat després que li caiguessin pedres a sobre mentre feia una via
- Dues amigues de Manresa al primer concert de Rosalía a Barcelona: 'És la tercera vegada que anem a un dels seus xous
- El vídeo d'una pallissa entre menors acaba amb adults investigats per venjar la víctima a Sant Vicenç de Castellet
- Tanquen la via d'escalada de Montserrat on van morir dues persones dissabte passat
- L’últim truc de les estafes telefòniques: «M’ha faltat al respecte, el departament de penalitzacions el multarà amb 185 euros»