Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Escaladors de MontserratOrdenança de patinetsMedicaments més venutsRosalíaYolanda RamosConcurs de Relats BreusPallissa Sant Vicenç
instagramlinkedin

Successos

La Policia expulsa a Geòrgia i Albània sis multireincidents molt actius a Barcelona

Els ciutadans estrangers comptaven amb nombrosos antecedents per robatoris, furts, lesions i amenaces

Imatge del CIE de Barcelona / Policía

Germán González

Barcelona

La Policia Nacional ha expulsat sis ciutadans georgians i albanesos als seus països d’origen en aplicació de la Llei d’Estrangeria, ja que es tractava de delinqüents multireincidents amb més de 50 antecedents i que generaven inseguretat entre la ciutadania. Els sospitosos estaven acusats de delictes contra el patrimoni, robatoris amb violència i intimidació, furts, lesions o amenaces.

A més, a un d’ells li constava una detenció per maltractaments en l’àmbit familiar i altres tres per trencament de condemna. La pràctica totalitat dels delictes es van cometre a la ciutat de Barcelona o la seva àrea metropolitana. La Policia Nacional considera "una prioritat la repatriació de persones amb nombrosos antecedents pel seu impacte positiu en la seguretat ciutadana".

Per dur a terme aquestes expulsions va ser necessari un treball previ per obtenir els corresponents decrets d’expulsió de la Subdelegació del Govern i dels jutjats en què els sospitosos tenien causes pendents. A més, es van fer gestions per aconseguir documentació dels sospitosos als seus consolats.

Alguns d’ells estaven al Centre d’Internament d’Estrangers de Barcelona i altres van ser detinguts per materialitzar l’expulsió. Un cop obtingudes les autoritzacions judicials i la documentació personal, 12 agents de la Policia Nacional en cinc vehicles van portar els detinguts fins a Madrid i els van lliurar a la Unitat Central de Repatriacions de la Comissaria General d’Estrangeria i Fronteres. Després van ser expulsats als seus països.

RRSS WhatsAppCopiar URL
Els tercers Premis AMIC distingeixen Ferran Debant, Pallars Digital, Lookout Santa Cruz, Greater Govanhill i la Diputació de Barcelona

El mas Morera continua en venda: així és la mansió modernista de Manresa que Rauw Alejandro va comprar per a Rosalía

Illa ultima un acord amb el Govern perquè la Generalitat participi en la governança dels aeroports

Estudiants d’UManresa fan una estada acadèmica a la Xina

La Policia Local de Manresa torna a dir-se Guàrdia Urbana

Katy Perry, investigada a Austràlia com a sospitosa d’agressió sexual

La Policia expulsa a Geòrgia i Albània sis multireincidents molt actius a Barcelona

¿Què és el nodavirus? El virus del marisc que estaria causant malalties oculars a la Xina

Tracking Pixel Contents