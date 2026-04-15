Guerra de clans balcànics
‘Terminator’, el tirotejat al barri de Diagonal Mar de Barcelona, és membre del clan Skaljar i pròfug de la justícia montenegrina
La principal hipòtesi de la investigació és que li van disparar membres del clan Kavac
Els Mossos busquen dos sicaris que van deixar en estat crític la víctima
L’executat a Castelldefels podria pertànyer al clan rival del sicari assassinat a Consell de Cent
Germán González
Barcelona s’ha convertit una altra vegada en escenari de la guerra oberta entre els clans mafiosos montenegrins Skaljar i Kavac. L’home tirotejat aquest dimarts cap a les quatre de la tarda a la terrassa d’un bar a prop del parc de Diagonal Mar és Krsto Vujic, conegut també com a Terminator, segons han informat mitjans montenegrins. Seria membre del clan Skaljar i estava en recerca i captura pel Tribunal Superior de Podgorica per narcotràfic i pertinença a una organització criminal i la implicació en diversos processos judicials oberts.
També està acusat de participar, juntament amb altres membres del seu clan, en l’assassinat de Šćepan Roganović, germà d’un alt dirigent del clan Kavac, a la ciutat de Herceg Novi el 13 de febrer del 2020. Precisament el judici per aquest crim se celebra des de fa unes setmanes i Vujic era un dels acusats malgrat que se’l jutja en absència al costat d’altres alts caps dels Skaljar que també estan pròfugs.
El van trobar aquest dimarts a la tarda dos sicaris mentre estava en una terrassa d’un bar al passeig del Taulat, a prop de Diagonal Mar, amb la seva família. Es van acostar a ell i li van disparar quatre vegades a boca de canó, i li van provocar diverses ferides, la més important una al coll per la qual perdia molta sang. Els homes vestien de negre i van fugir en direccions oposades. Durant el trajecte un d’ells es va desprendre d’un objecte al parc i per això els Mossos d’Esquadra el van estar buscant durant tota la tarda.
Ajustament de comptes
La principal línia d’investigació és que Vujic va ser atacat per membres del clan rival malgrat que feia anys que estava amagat. Gràcies a la ràpida actuació dels serveis d’emergència el van poder estabilitzar, tot i que tenia greus ferides, i traslladar a l’hospital, malgrat que el seu estat és crític. Fonts policials remarquen que els sicaris l’estaven seguint i van aprofitar que es trobava distret a la terrassa del bar amb la seva família per atacar-lo.
Els Mossos han iniciat un dispositiu per localitzar els sospitosos. De moment, consideren que es tracta d’un capítol més del conflicte obert que tenen els Kavac i els Skaljar i que des de fa gairebé un any es va tornar a activar a Barcelona amb l’assassinat de Filip Kneževć el juliol passat. Es tractava d’un membre del clan de Kavac que havia participat uns anys enrere en la mort de diversos rivals en una illa grega. Li van disparar per l’esquena quan accedia al seu domicili al carrer Consell de Cent.
Unes setmanes més tard va ser tirotejat al carrer Urgell de Barcelona Predrag Vujošević, vinculat fa dècades a la banda de lladres de joies Pink Panther i ara sota el paraigua dels Skaljar. Estava en tercer grau penitenciari complint una condemna per narcotràfic. A finals de desembre un sicari va matar per l’esquena M. M., membre dels Skaljar, a Castelldefels. Li va disparar diverses vegades quan anava pel carrer. La víctima va morir a l’acte i després el sicari es va escapar.
En tots els casos, la policia va establir dispositius per atrapar els sospitosos per no ho va aconseguir. Fonts policials han explicat a aquest mitjà que es prendran mesures contra aquests grups organitzats al considerar que s’han sobrepassat els límits en el conflicte que tenen per controlar el tràfic de drogues amb aquests tirotejos al carrer.
