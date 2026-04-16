Del cadàver de la Baells a altres morts en pantans: casos sota sospita a Catalunya
La troballa d'un cos aquest dimecres a la Baells se suma a una llista de crims en embassaments catalans que han generat commoció i interrogants en la darrera dècada
Els pantans, espais habitualment associats a la natura i al lleure, també han estat al llarg dels anys l’escenari de diverses morts a Catalunya, algunes accidentals i d’altres sota investigació policial. La troballa aquest dimecres d’un cos sense vida al pantà de la Baells, a Vilada, se suma a una llista de successos que han generat commoció i interrogants. Aquests són alguns dels casos mediàtics que han tingut lloc al territori en els darrerrs anys.
El cas del Marc i la Paula, a Susqueda
El 24 d'agost de 2017 es van trobar els cossos sense vida de Marc Hernández i Paula Mas de 23 i 21 anys, amb ferides per arma de foc al pantà de Susqueda. Es tracta d'un cas que avui dia segueix obert, ja que l'embassament es troba per sobre del 90% de la seva capacitat, la qual cosa suposa un nivell 30 punts superior al que hi havia en succeir el crim dificultant la presa de proves.
Entre les proves que hi ha pendents, la policia ha d'identificar aquells punts on es podia entrar a l'embassament per fer-hi caiac o bé resseguir el recorregut a peu que hauria fet un testimoni -ara ja mort- fins a la zona de la Font del Borni i la Rierica.
Lligat amb pedres al fons del pantà de Boadella
Al 2018, el 24 de novembre uns pescadors van trobar un cadàver lligat amb pedres i que presentava signes de violència al pantà de Boadella. La víctima, un home d'origen rus de 55 anys, havia estat apallissat fins a la mort.
L'últim lloc on els seus familiars varen afirmar haver vist la víctima va ser a Llinars del Vallès, al mateix lloc on el març de 2019 els Mossos d'Esquadra van detenir als tres acusats del crim, un pare, que va ser identificat com l'autor principal del crim, i els seus dos fills.
Un crim per contraban a la Bairona de Rialb
Un altre cas similar és el de Joan Coromina Estany, de 61 anys, que va ser trobat sense vida, amb un tret al pit, el 30 de gener de 2022 a la Bairona de Rialb. L'1 de setembre del mateix any es van detenir tres persones per la seva presumpta implicació, un veí de Cervera, un altre de Lleida que era propietari d'un taller i un comandant retirat de la Guàrdia Civil que ja havia estat detingut al 1986 per facilitar l'entrada de tabac de contraban quan treballava a la duana d'Andorra.
La víctima va ser assassinada per un tret precís amb un rifle des del bosc en una zona propera a la masia del Reu, a Gualter. Una de les principals hipòtesis que en va fer la policia era que el crim podría estar relacionat amb els negocis de la víctima, suposadament relacionat amb el contraban. A més, tot i residir a Cervera, tenia molts vincles amb Andorra on hi havia passat diversos anys.
