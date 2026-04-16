Arriondas
Ingressen un nadó d'un any i mig en un hospital asturià per ingesta de cocaïna: la Guardia Civil investiga l'entorn del menor
El Servei de Menors del Principat assumeix la tutela del petit, que va ser portat al centre assistencial pel seu pare
Ramón Díaz
Un nadó de 19 mesos roman ingressat des d'aquest dimecres a Urgències de l'Hospital de l'Oriente d'Astúries (HOA) per presumpta ingesta de cocaïna. La Guàrdia Civil investiga l'entorn del menor per tractar d'esbrinar què ha passat, i el Servei de Menors del Principat ha assumit la tutela del petit, que va ser portat fins al centre assistencial pel seu pare.
La primera prova indiciària sobre tòxics que se li va realitzar al nadó va resultar positiva per presència de cocaïna. Com estableix el protocol per a aquests casos, se li va practicar tot seguit una segona prova de més qualitat, els resultats de la qual triguen quaranta-vuit hores a estar disponibles.
Una vegada que la primera prova va resultar positiva, els responsables de l'Hospital d'Arriondas van avisar tant la Guàrdia Civil com el Servei de Menors, iniciant l'Institut Armat la investigació per determinar les circumstàncies de la intoxicació i el departament del Govern autonòmic els tràmits per fer-se càrrec de la tutela del petit.
