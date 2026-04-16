El jutjat accepta Acció Cassandra com a acusació popular en l'accident ferroviari mortal de Gelida
L'associació jurídica enceta una campanya de micromecenatge per aconseguir els 8.000 euros de fiança necessaris
ACN
El Jutjat d'Instrucció número 3 de Vilafranca del Penedès ha acceptat Acció Cassandra com a acusació popular en la causa penal pel sinistre ferroviari mortal de Gelida del 20 de gener d'aquest any. La querella presentada pel col·lectiu jurídic s'adreça, d'una banda, contra els responsables tècnics i directius d'Adif i Renfe per "possibles omissions greus" en el manteniment de la infraestructura, i de l'altra contra Adif i Renfe Viajeros com a persones jurídiques. També imputa responsabilitats al ministre de Transports, Óscar Puente i altres càrrecs polítics i alts directius actuals i previs d'Adif. En paral·lel, Acció Cassandra ha iniciat una campanya de micromecenatge per fer front a la fiança de 8.000 euros que li imposa el jutjat.
A banda de la via penal interna, el col·lectiu jurídic va presentar, el 31 de març, una petició formal a la Comissió de Peticions (PETI) del Parlament Europeu sobre el dèficit "crònic" d'inversió a Rodalies i sobre la "vulneració" dels drets fonamentals a la seguretat i a la mobilitat, així com del principi de cohesió econòmica, social i territorial previst a l'article 174 del Tractat Fundacional de la UE.
