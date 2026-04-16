Seguretat viària
Multa de 200 euros i pèrdua de 2 punts del carnet per fer un mal ús del parasol del cotxe
Les autoritats recorden que un ús incorrecte del parasol pot provocar distraccions al volant
Helena Ros
Conduir amb sol de cara és una situació habitual i incòmoda a la carretera, especialment en determinades hores concretes. Per evitar l’enlluernament, molts conductors utilitzen el para-sol del vehicle, un element dissenyat per millorar la visibilitat. Tanmateix, no tot s’hi val durant el seu ús.
Cal recordar que l’ús incorrecte del para-sol pot comportar sancions econòmiques i fins i tot la pèrdua de punts del carnet de conduir.
L’error més comú amb el para-sol
El problema no és utilitzar el para-sol com a protecció per al sol, sinó el petit mirall que inclou. Aquest pot convertir-se en un element de distracció per als conductors, ja que mentre condueixen poden començar a mirar-s’hi i en aquell moment distreure l’atenció de la conducció.
Aquest tipus de conductes no només afecten el conductor. El copilot també pot ser sancionat per fer un ús indegut del mirall.
La funció principal del para-sol és protegir de l’enlluernament sense afectar la visibilitat del conductor. Fer-ne un ús incorrecte no només suposa un risc per a la seguretat del conductor, sinó també per a la resta d’usuaris que circulen per la via.
Sancions
L’ús incorrecte del para-sol es considera una infracció greu i els conductors s’enfronten a multes que poden arribar als 200 euros i la pèrdua de fins a 2 punts del carnet de conduir.
L’article 19.1 del Reglament General de Circulació recull que "la superfície envidrada del vehicle haurà de permetre, en tot cas, la visibilitat diàfana del conductor sobre tota la via per la qual circuli, sense interferències de làmines o adhesius".
Per evitar sancions, el més aconsellable és ajustar el para-sol de manera que bloquegi el sol sense interferir en la visió del conductor. A més, les autoritats insisteixen a complementar-ne l’ús amb ulleres de sol homologades.
¿Quan pot suposar una multa?
Les autoritats adverteixen de diferents motius pels quals els conductors poden ser multats si no fan un ús correcte del para-sol:
- Si redueix significativament la visibilitat
- Si dificulta la visió dels retrovisors
- Si es manipula durant la conducció
- Si s’utilitza amb finalitats que provoquen distraccions de la carretera
- Mor als 57 anys Sílvia Flotats, ànima de polítiques per a joves a l’Ajuntament de Manresa
- Una jove d'Artés de voluntariat a la República Dominicana: 'Va ser increïble, vaig passar la majoria dels dies plorant de l'emoció
- Un operatiu dels Mossos al centre de Sant Fruitós causa alarma entre els veïns
- Aquest és el passeig més bonic de Catalunya, segons National Geographic
- Uns manresans es feien passar per operaris de manteniment per robar coure a Cantabria
- L’animal més letal del planeta: mata més que les guerres i encara el subestimem
- La víctima mortal de l'accident d'escalada a Montserrat era un veí de Barcelona
- Col·legis i instituts han d'eliminar totalment les begudes ensucrades i la brioixeria dels seus centres des d'aquest dijous