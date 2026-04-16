Successos
Surt de la presó el veí en cadira de rodes de Bon Pastor acusat de matar un lladre
La Fiscalia demanava que romangués en arrest domiciliari amb control telemàtic
Germán González
La plaça 31 de la secció d'instrucció del Tribunal d'Instància de Barcelona ha ordenat la llibertat provisional de J.M.R., veí del barri de Bon Pastor de Barcelona, que es trobava a la presó des del passat 7 d'abril per presumptament apunyalar mortalment un home quan presumptament li va arrencar la cadena d'or per robar-la. La Secció especialitzada en col·lectius vulnerables de la Fiscalia Provincial de Barcelona demanava que el jutjat acordés una mesura cautelar d'arrest domiciliari sota control telemàtic sense poder sortir-ne si no és que rep una ordre judicial expressa.
Per controlar-lo se li havia de posar un dispositiu de localització, a més de la retirada del passaport, segons la petició del Ministeri Públic que ha estat rebutjada. L'acusat, conegut com a Pepe al barri, va en cadira de rodes, ja que pateix diverses malalties cròniques i li costa respirar, a més de moure's. La causa continua oberta contra l'home per un delicte d'homicidi.
En concret, està acusat de clavar una petita navalla que duia a la mà a un lladre reincident que es va abalançar sobre ell el passat 5 d'abril mentre prenia el sol davant del número 1 del passeig de Mollerussa del barri de Bon Pastor. Després de la seva detenció, centenars de veïns de la zona, juntament amb la seva família, van demanar la seva sortida de la presó remarcant que va actuar en legítima defensa.
Patologies greus
En el seu informe durant la compareixença d'aquest dijous per decidir sobre si el sospitós quedava en llibertat provisional, la Fiscalia va al·legar que Pepe pateix aquestes patologies "greus i concurrents" i que existia un risc "irreversible" de "deteriorament físic i psíquic accelerat" si continuava a la presó per la seva edat avançada i per ser un gran dependent.
Els fiscals afegien que "l'informe medicoforense aportat constitueix un element de judici nou i de capital importància que obliga a reavaluar la idoneïtat i la necessitat de la presó en un centre penitenciari", ja que es corria el risc que aquesta "mesura cautelar es converteixi a la pràctica en una pena anticipada amb conseqüències irreparables per a la salut de l'investigat".
"La Fiscalia està convençuda que un sistema de justícia modern i garantista ha de ser capaç de conjugar la fermesa en la persecució del delicte amb la sensibilitat envers la condició humana, especialment en supòsits d'extrema vulnerabilitat com el que ens ocupa", destaquen.
La família de Pepe ha demanat ajuda econòmica a través de les xarxes socials, ja que "estem travessant una situació molt dura i delicada". Els diners recaptats aniran "exclusivament a cobrir les despeses de defensa jurídica de Pepe i altres costos directament derivats d'aquest procediment".
"Tota ajuda, per petita que sigui, serà molt important per a nosaltres i ens ajudarà a tirar endavant en aquest camí tan complicat", remarca la família.
