Tres treballadors detinguts
Cau una banda que enviava cocaïna per avió del Brasil a Barcelona i la treien empleats de l’aeroport
Germán González
La Policia Nacional juntament amb la Fiscalia brasilera i la Policia Federal de São Paulo, han desarticulat una xarxa de narcotraficants transnacional que presumptament enviava cocaïna per via aèria entre els aeroports internacionals de São Paulo-Guarulhos del Brasil i Josep Tarradellas, a Barcelona. La droga aniria oculta en maletes i sortiria de la terminal catalana gràcies a la complicitat de treballadors de l’aeroport. Hi ha quatre detinguts a Espanya i un altre al Brasil acusats de pertinença a organització criminal, tràfic d’estupefaents i tinença il·lícita d’armes.
La investigació es va iniciar a finals de novembre del 2025, amb la detenció de tres treballadors de l’aeroport de Barcelona per la seva presumpta implicació en l’extracció de grans quantitats de cocaïna a través de la terminal aèria. Els detinguts pretenien treure tres maletes de grans dimensions que contenien un total de 162 quilograms de cocaïna, evitant els controls que es realitzen al recorregut habitual d’equipatges. Venien d’un vol de São Paulo.
Una vegada es van efectuar les tres detencions es va analitzar la procedència i destinació de les tres maletes, que eren exactament iguals, i es va alertar les autoritats brasileres per saber-ne l’origen. A partir del treball conjunt entre policies hi va haver una detenció al Brasil després de constatar que un empleat aeroportuari de São Paulo va utilitzar un tractor de servei per desplaçar un remolc buit fins a la zona perimetral, en una àrea de muntanya adjacent a la tanca de seguretat de l’aeroport.
Allà uns individus van col·locar les maletes amb droga i el sospitós la va transportar fins a l’aeronau amb destinació a Barcelona, introduint-los al celler de càrrega inferior. Després de finalitzar el transbord, el vehicle va ser abandonat en un aparcament d’equips, i el sospitós va fugir a peu per la terminal. Els agents brasilers van descobrir la seqüència mirant les càmeres de videovigilància.
El treballador brasiler va ser detingut i se li va requisar una pistola amb número de sèrie llimat en la seva possessió. A Barcelona, la Policia havia arrestat els treballadors aeroportuaris quan intentaven treure les tres maletes eludint el control habitual en el circuit d’equipatges, treballaven en el servei de ‘handling’ (assistència en terra d’aeronaus). Tots comptaven amb una antiguitat superior a deu anys als seus llocs i alguns ocupaven càrrecs de responsabilitat dins de l’empresa, cosa que facilitava que l’activitat criminal s’executés de manera més discreta i eficient, segons la Policia.
En aquest sentit, els investigadors remarquen que l’organització criminal operava aprofitant la posició privilegiada dels empleats a la zona restringida de l’aeroport. Per a això utilitzaven un modus operandi en què el primer pas era la recepció de la substància, en vols procedents de països productors o exportadors d’estupefaents, que posteriorment era extreta pels empleats, que estaven perfectament coordinats per desviar les maletes d’interès del seu recorregut habitual d’equipatges, evitant aixecar sospites entre la resta dels companys.
Després es produïa l’entrega de la droga desviada a un segon treballador, encarregat de treure-la físicament de l’aeroport per, finalment, ser recollida per un tercer membre, que estava fora de servei, que feia entrega a la branca de l’organització criminal a Espanya.
MDMA i marihuana
A partir de les detencions a l’aeroport, els investigadors van identificar un empresari del Baix Llobregat com el principal responsable de tota la trama, des de contactar amb els subministradors al país d’origen fins a transportar la droga per via aèria comptant amb la complicitat d’empleats d’un aeroport i l’altre.
En el registre de la seva vivenda el 15 d’abril se li va intervenir més de 39.000 euros en efectiu, quatre armes de guerra simulades, un vehicle de gran cilindrada, una maleta de característiques similars que les intervingudes en la primera fase, 268 grams d’MDMA i una plantació de marihuana en fase de creixement amb 302 plantes.
La Policia Nacional remarca que l’operació ha permès «la total erradicació» d’«un important canal d’entrada d’estupefaents al nostre país» i desarticular aquesta xarxa criminal internacional. La investigació que porta un jutjat del Prat de Llobregat segueix secreta i no es descarten més detencions.
L’any passat la Policia Nacional va detenir 20 persones per tràfic de drogues a l’aeroport de Barcelona i es van confiscar 208 quilos de cocaïna, 183 quilos de marihuana, 9 quilos d’heroïna i altres substàncies estupefaents com MDMA (èxtasi)
